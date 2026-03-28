ไอซ์ เมีย ‘เหน่ง เหม่งจ๋าย’ เคลื่อนไหวแล้ว! หลังทัวร์ลงสนั่น เคลียร์ดราม่าโพสต์เดือด ลั่นไม่เกี่ยว พี่บอล–เจ๊ยูริ แต่โพสต์ถึงคนที่ไม่เคยให้เกียรติ-ล้ำเส้น ขอจบตรงนี้
หลังกลายเป็นดราม่าขึ้นมา เมื่อ “ไอซ์” เมียของตลกดังผู้ล่วงลับ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุข้อความว่า “จบงานแล้ว ก็เลิกสร้างภาพสักทีคะ อย่าให้เหลานะคะ ไม่อยากทำ” พร้อมแท็กไปหาสามี
งานนี้หลายคนจึงโฟกัสไปยังคนดังและบุคคลใกล้ชิดกับทั้ง ไอซ์ และ เหน่ง เหม่งจ๋าย ที่อาจเชื่อมโยงถึงข้อความที่โพสต์ล่าสุดนี้
ต่อมา แจ๊ส ชวนชื่น พร้อมด้วย บอล เชิญยิ้ม และนาย เดอะคอมเมเดี้ยน ไลฟ์สดพูดถึงประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้น โดยทั้งแจ๊ส บอล เชิญยิ้ม และนาย ต่างระบุว่า “น่าจะพูดมาเลยว่าหมายถึงใคร แม้เราไม่อ่านไม่สนใจ แต่ก็มีคนส่งมาบอก ถ้าไม่เริ่มก็ไม่มีเรื่อง”
แจ๊ส บอกว่า “มีหลายคนนะ ที่บางคนอยากมีข่าว บางคนอยากมีผลงาน เพื่อสร้างเงิน บางคนอยากมีข่าว เพื่อมีชื่อเสียงแล้วสร้างเงิน บางคนก็ไม่อยากมีข่าว อยากทำงานเดียวเพื่อหาเงิน บางคนต้องพึ่งสื่อ เพื่อให้เป็นข่าว โลกนี้เปลี่ยนไปแล้ว ถึงมีคำว่าหาแสงขึ้นมาไง”
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด “ไอซ์” เมียของ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ออกมาโพสต์ในเพจ Talatchanan Wilatworayot ระบุว่า
“ต้องขอโทษจากโพสต์ดังกล่าวที่แชร์ออกไป ไอซ์ก็มนุษย์คนนึง ที่มีความรู้สึกทุกอย่างเข้าใจว่ามีคนรัก คนไม่ชอบ มีทั้งคนหวังดี และซ้ำเติม ไอซ์ก็จะอยู่กับมันให้ได้”
“ต้องขอโทษที่ทำให้คนโยงไปถึงพี่บอล เจ๊ยูริ ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับพี่บอลและเจ๊ยูริแน่นอน ไอซ์ยังจำคำสอนของพี่เหน่งได้ดี ทุกๆ เรื่อง”
“ส่วนข้อความดังกล่าวที่โพสต์นั้น ไอซ์โพสต์ถึงคนที่ไม่เคยให้เกียรติไอซ์ ล้ำเส้นไอซ์ ไอซ์แค่อยากปกป้องตัวเองและครอบครัว โตๆ กันแล้ว ทำอะไรรู้อยู่แก่ใจ ขอให้ต่างคนต่างอยู่ ให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินดีกว่า”
ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านและทุกๆ คนที่ส่งกำลังใจมา ตอนนี้ไอซ์ขอตั้งใจ ดูแลพ่อแม่ครอบครัว ดูแลสุขภาพจิตและใจตัวเอง และโฟกัสเรื่องทำบุญให้พี่เหน่งเท่านั้นคะ”