ผจก.บอล เชิญยิ้ม ซัดแรงความเห็นแก่ได้ในทรัพย์ สงสารหลาน2คนมาก ลั่นอย่าให้ต้องพูดเรื่องหลังบ้าน เผย เหน่ง มาปรึกษาตลอดปัญหาต่างๆ
หลังจากหลายๆคนในวงการตลกสุดทนออกมาเคลื่อนไหวฟาดเดือดแล้วนั้น ด้าน ผู้จัดการส่วนตัว บอล เชิญยิ้ม อย่าง ดอน พชรกร ก็ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดราม่า ไอซ์ ที่ออกมาซัดเดือดหลังจบงานศพ เหน่ง เหม่งจ๋าย สามีด้วยว่า
ผจก.บอล เชิญยิ้ม ซัดแรงความเห็นแก่ได้ในทรัพย์ สงสารหลาน2คนมาก
“พยายามจะเก็บเงียบทุกเรื่องราวของพี่ชายที่จากไปไว้ในใจ แต่จากการโพสต์แบบเอาแต่ใจไม่แคร์ว่าใครได้รับผลกระทบ รวมไปถึงเรื่องความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ในทรัพย์ ทำให้ผมสงสารหลานทั้ง 2 คนมากๆ อย่าให้ผมต้องพูดเรื่องหลังบ้านนะ (อิโมจิโกรธมาก)”
ผจก.บอล เชิญยิ้ม เผย เหน่ง มาปรึกษาตลอดปัญหาต่างๆ รับรู้เกือบทุกเรื่อง
ด้าน ป๋าชู วัดเศวต ก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “พี่เห็นหลาน..น้ำตาไหลทุกที” ซึ่ง ดอน ก็ตอบคอมเมนต์ด้วยว่า “ถ้าผมพูด มันคือ เรื่องที่พี่ชายผู้จากไป มาปรึกษาผมตลอด ปัญหาต่างๆ ผมรับรู้เกือบทุกเรื่องครับ ขอบคุณพี่ชูมากๆครับ” ท่ามกลางคอมเมนต์รอฟังอยากใส่ใจ พร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาด้วย
- อ่านข่าว – ไอซ์ ภรรยา เหน่ง ลั่นเชื่อสิ่งที่สามีเคยเตือนแล้ว เฉลยชัดโพสต์เลิกสร้างภาพระบุถึงใคร
- อ่านข่าว – ป๋าชู ลั่นสงสาร บอล เผยยังไม่รดน้ำศพถามหาเงินประกัน อึ้งคนช่วยเป็นพันเปิดมามีแค่นี้
ทีมข่าวสด 30 มี.ค.69