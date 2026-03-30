จะขอพักตัวเองออกไปเพื่ออะไร! ย้อนคลิป ก็มาดิคร้าบ นุ้ย เชิญยิ้ม แซว เหน่ง บอกแล้วอย่าจดทะเบียน – แล้วเหน่งก็น่ารักซะด้วย
ท่ามกลางดราม่า ไอซ์ ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย โพสต์เปิดดราม่าแต่ถูกทัวร์ลงเสียเองแล้วตอนนี้ โดย ป๋าชู วัดเศวต ที่ก่อนหน้านี้ก็ไลฟ์เดือดซัด ไอซ์ ไปอย่างหนักพร้อมปกป้อง บอล เชิญยิ้ม และลูกๆของ เหน่ง ล่าสุดก็แชร์ คลิป หนึ่งในรายการ ก็มาดิคร้าบ ที่มีคนตัดบางช่วงบางตอนมาจากในรายการ พร้อมแคปชั่น
ย้อนคลิป ก็มาดิคร้าบ แจ๊ส ถามแหน่ง จะขอพักตัวเองออกไปเพื่ออะไร
“พี่นุ้ยหมายถึงใครน๊าาาาา” ขณะที่ แจ๊ส ชวนชื่น แซว เหน่ง เหม่งจ๋าย ว่า “เป็นไรจะขอพักตัวเอง เป็นอะไร จะออกจากวงการไปเพื่ออะไร อย่าไปท้อสิพี่ คนเรามันไม่ได้ราบเรียบไปตลอด”
นุ้ย เชิญยิ้ม แซว เหน่ง บอกแล้วอย่าจดทะเบียน
ด้าน นุ้ย เชิญยิ้ม ก็แซวขึ้นมาว่า “กูบอกแล้วมีหญิงมีได้ อย่าไปจดทะเบียนไอ้เxx มันก็จะยึดครองมันอ่ะสิ แล้วเหน่งน่ารักซะด้วย”
ขณะที่ เหน่ง ถือโทรศัพท์แนบหูคุยฮัลโหลอยู่ นุ้ย ก็แซวอีกว่า “ฮัลโหลอำเภอเหรอจ๊ะเดี๋ยวไปหย่าแล้วจ้ะ” โดยในรายการมีการแซว เหน่ง ที่หัวเราะพร้อมแต่งภาพที่มีน้ำตาไหลไม่หยุดด้วย
โดยคอมเมนต์ต่างก็บอกว่าฉากนี้ได้ดูนึกว่าแซวเล่น บ้างก็บอกว่า อะไรที่พวกพี่ๆอำกันส่วนมากล้วนมาจากชีวิตจริงทั้งนั้นทุกคนในรายการนี้เลย เป็นต้น
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ทีมข่าวสด 30 มี.ค.69