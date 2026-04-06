ข่าวสดมิวสิค – 2 หนุ่มฮอต ตี๋ตี๋ วันพิชิต – ป๋อ ศุภการ เสิร์ฟโมเมนต์หวานผ่านเพลง ‘Not The Best But Still Good’ ถ่ายทอดถึงความสัมพันธ์ธรรมดาแต่พิเศษ
2 หนุ่มฮอต ‘ตี๋ตี๋ วันพิชิต’ และ ‘ป๋อ ศุภการ’ จากซีรีส์ “ด้วงกับเธอ Duang With You Series” ส่ง OST. ด้วงกับเธอ Duang With You Series ลำดับที่ 6 อย่างเพลง “Not The Best But Still Good” แนวป๊อปใสๆ แต่งโดย ‘แอ้ม’ อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ ที่ควบตำแหน่งโปรดิวเซอร์ร่วมกับ ‘โฟร์’ ประทีป สิริอิสสระนันท์
ถ่ายทอดถึงความสัมพันธ์ธรรมดาแต่พิเศษ เล่าถึงความสบายใจในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิต คอยปลอบกันวันที่เหนื่อย และทุกอย่างยังโอเคได้เพราะแค่รู้ว่ามีกันอยู่ข้างๆ
‘ตี๋ตี๋-ป๋อ’ เผยว่า “Not The Best But Still Good เป็นเพลงที่มีความหมายตรงตัว ถึงชีวิตจะมีเรื่องแย่ๆ แต่อย่างน้อยก็ยังดีที่หันไปแล้วมีคนข้างๆ อยู่ ซึ่งเพลงมีความสดใสช่วยดึงอารมณ์ไม่ให้หม่นเกินไป ทำนองเพลงมีความขี้เล่นทำให้ฟังเพลงนี้แล้วยิ้มตามได้ หรือถ้ารู้สึกอยากขอบคุณคนข้างๆ ที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันมา ก็ให้เพลงนี้เป็นตัวแทนได้เลยครับ ฝาก OST. ด้วงกับเธอ Duang With You Series ที่พวกเราสองคนร้องด้วยนะครับ”
ฟังเพลง “Not The Best But Still Good” จาก ‘ตี๋ตี๋-ป๋อ’ พร้อมชม Music Video ได้แล้วทาง YouTube : DMD MUSIC