เผ็ดร้อน! ปันปัน โพสต์ถือดอกกุหลาบ กับคำคมสุดท้าทายแบบนี้

ประมาณว่าลงไอจีทีไรเป็นได้ตาลุกวาวกันทุกที สำหรับ ปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์ นักแสดงสาวชื่อดัง ได้โพสต์รูปล่าสุดลงอินสตาแกรม ด้วยชุดและท่าโพสที่เซ็กซี่ โดยในมือยังถือดอกกุหลาบ

พร้อมแคปชั่นเป็นภาษอังกฤษ But he who dares not grasp the thorn should never crave the rose สื่อความหมายได้ว่า ชายใดที่ไม่กล้ากำหนาม ผู้นั้นก็ไม่ควรปราถนาในกุหลาบ

หลังรูปดังกล่าวเผยแพร่ไป แฟนคลับต่างมาแสดงความเห็นชมในความสวยและความเผ็ดกันอย่างล้นหลาม

ที่มา punpun_sutatta