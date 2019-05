ทิม ร่วมเฟรม ต่าย ครั้งแรก หลังฟ้องหย่า ลั่น “ความเป็นครอบครัวจะยังอยู่ตลอดไป”

สร้างความเซอร์ไพรส์ เมื่อ ไฮโซทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าภรรยา ต่าย ชุติมา และ น้องพิพิม ลูกสาว เป็นครั้งแรก หลังจากที่ครอบครัวมีปัญหาหนัก ต่าย โพสต์ประกาศตามหาลูกสาว ที่สามีจะนำมาส่งให้ แต่กลับไม่พามา กลายเป็นเรื่องเป็นราวจนถึงโรงพัก เป็นประเด็นก่อนหน้านี้ สุดท้าย ไฮโซทิม ออกมาแถลงเปิดใจถึงปัญหาครอบครัว

โดย ไฮโซทิม เผยว่า บทบาทการเป็นสามีภรรยาต้องยุติ แต่ยังเป็นตามกฎหมายเพราะยังไม่จดทะเบียนหย่า และ ศาลสั่งตัวเองได้สิทธิ์การเลี้ยงดู น้องพิพิม ลูกสาว มาอย่างถูกต้อง เพราะสาวต่ายไม่ไปศาล อ้างว่าติดธุระ โดยอยากมีการคุยกัน เพื่อปรับความเข้าใจ ในฐานะพ่อแม่ของลูกสาวอีกครั้ง

ล่าสุด อินสตาแกรมส่วนตัวของ ไฮโซทิม โพสต์ภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกเป็นครั้งแรก พร้อมเขียนข้อความว่า “School time! New chapter in life. We are so proud of you baby!

ความเป็นครอบครัวจะยังอยู่ตลอดไป พ่อกับแม่อยู่เคียงข้าง”พิพิม” เสมอ :)”

โดยมีเพื่อนดารา และแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบจาก tim_pita