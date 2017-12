พ่อให้โชค!! ‘สุนารี’ถูกหวย สามีถูกถามคุณเป็นใครตอบภาษาไทยฮาแบบนี้-โพสต์หวาน4ปี(คลิป)

ลูกทุ่งดัง สุนารี ราชสีมา ที่เพิ่งเสียคุณพ่อไป ล่าสุดพ่อให้โชค โดยเจ้าตัวโพสต์ภาพและแคปชั่นว่า “วันนี้ช่างเอาเจดีย์ที่จะบรรจุอัฐิพ่อ มาตั้งที่บ้านโคราช พ่อให้โชคดีถูกหวย33” โดยก่อนหน้านี้ ลูกทุ่งดังยังโพสต์คลิปเรียกเสียงฮา ขณะ วาวเตอร์ สามีขับรถพาไปทำงาน นอกจากจะมุ้งมิ้งกันแล้ว หนุ่มวาวเตอร์ ยังพูดไทยได้มากขึ้น เมื่อภรรยาถามสามีว่า คุณเป็นใคร สามีก็ตอบภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำว่าอะไร ทำเอาคนเข้ามาดูคลิปได้หัวเราะ แถมภรรยาก็บอกว่า คำแบบนี้นี่จำแม่นเลยนะ

แถมสุนารียังโพสต์ภาพหวานครบรอบ 4 ปี พร้อมแคปชั่นว่า “29 พ.ย ครบรอบ 4 ปีที่เราคบกัน ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันดูแลกันมาตลอด เราจะทำทุกวันให้มีความสุข “รักคุณนะคะ” Today is our anniversary, it’s already been 4 years since we met for the first time. Incredible how quickly the time goes when you are having fun happy together na, love you.”