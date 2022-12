โตโน่ รีวิว ที่สุดของชีวิต ปี 2022 วิถีร็อกแอนด์โรล เรียบง่ายอย่างมีคุณค่า

รีวิวความสำเร็จในชีวิตปี 2022 ปีนี้ เกินความคาดหมาย สำหรับพระเอกหนุ่ม โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ กับโครงการ ONE MAN AND THE RIVER หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ที่ได้รับเงินบริจาคช่วยแพทย์ถึง 80 ล้านบาท ทั้งยังได้สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับแฟนเพลง แฟนละคร

โดย โตโน่ เผยว่า “แด่ปี 2022 และชีวิตที่ Rock n Roll “ข้าพเจ้าใฝ่ฝันชีวิตที่เพียบพร้อม มีคุณค่าและเรียบง่าย” แต่ปี 2022 นี้ ค่อนข้างจะไม่เป็นแบบนั้น มันค่อนข้างจะเป็นปีที่สุดในทุกเรื่อง ทั้งการลงมือทำ การเรียนรู้ และพิสูจน์หัวใจ

ข้าพเจ้ามีภาพที่จะเอาไว้นึกถึง และจดจำไปจนวันตาย นั่นคือภาพของผู้คนจากทั้ง 2 ฝั่งโขง นครพนม และท่าแขกฝั่งลาว ในวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ข้าพเจ้าได้รับความรัก ได้รับกำลังใจ ได้รับความอบอุ่นมากที่สุด ในทุกที่ที่ไปจากทั่วประเทศ ตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิง มันทำให้ข้าพเจ้าอบอุ่นหัวใจ และมีความสุขเหลือเกิน

เป็นปีที่ข้าพเจ้าไม่นึกฝันว่า ท่าสตาร์ทมอไซค์ที่ข้าพเจ้าทำมาเป็น 10 ปี จะมีผู้คนมากมาย หลายอาชีพมาสนใจ เต้นตามกันมากมายและใช้มันในการสร้างความสุข และเอ็นเตอร์เทน สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนได้ทั่วประเทศ

เป็นปีที่ข้าพเจ้าป่วยทางจิต จากการรับบท “เสือดำ” ในขุนพันธ์ 3 และเข้าใจแล้วว่าทำไมครูทางการแสดง (หม่อมน้อยและครูแอ๋ว) ถึงได้เตือนข้าพเจ้า ในการเป็นตัวละครตัวนี้ ข้าพเจ้ารับเข้ามา แต่ไม่ได้เรียนการถอดออก แต่อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับผลกระทบของมัน ถ้าจะสะท้อนตัวตน ของคนคนนี้ออกมาได้

ข้าพเจ้าหลงรักทีมฟุตบอลอยุธยาและแฟนบอลที่นี่อย่างหมดหัวใจ และไม่คิดว่าเราจะจบอันดับในครึ่งฤดูกาลแรก โดยยังอยู่ในกลุ่มอันดับผู้นำ ซึ่งต้องลุ้นกันต่อไปในครึ่งฤดูกาลหลัง

ข้าพเจ้าเซอร์ไพส์ กับกระแสตอบรับของละครวิวาห์ฟ้าแลบ ที่ทุกคนรักปกป้อง และคุณลลิล (ทั้งที่ในตอนนั้นข้าพเจ้ายังมีปัญหากับการดีลกับเสือดำ) ต้องขอบคุณ และขอโทษผู้กำกับ ทีมงานพอดีคำทุกคน ที่ต้องอดทนกับข้าพเจ้าในบางอารมณ์

ข้าพเจ้าดีใจที่ยังได้ทัวร์คอนเสิร์ตกับคณะวงดนตรีของเรา ที่เล่นดีบ้าง ห่วยบ้าง แต่ก็ยังได้อยู่ด้วยกัน คล้ายๆ เวลาที่ชกมวย ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถชนะได้ในทุกครั้ง แต่พวกเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้วในทุกโชว์

ข้าพเจ้าเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดที่มีแม่ มีน้องสาว และมีคนรู้ใจ ที่น่ารักและดีที่สุดในโลก สุดท้ายนี้ ปีนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคุ้มที่ได้เกิดมา คุ้มที่ได้ลงมือทำ คุ้มที่ฝึกฝน อดทน และขัดเกลาจิตใจตนเอง

เมื่อเจอกับทุกอุปสรรค ข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่ดีพร้อมในทุกเรื่อง มีทั้งด้านมืดและสว่าง แต่เพราะพวกคุณทุกคนทำให้ข้าพเจ้าพยายามอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยู่เสมอ Bye Bye ปี 2022 ที่โคตรมันส์!!!!

ส่วนคืนนี้ข้าพเจ้า จะไป Countdown กับคณะวงดนตรีของข้าพเจ้า ร่วมกับพี่น้องชาวไทย ที่ จังหวัดเชียงราย”