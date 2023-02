ป๊อปปี้ 3.2.1 จบเส้นทางรัก แพม สาวหล่อ เหลือแค่ความทรงจำ

ปิดเส้นทางรักลงอีกคู่สำหรับอดีตนักร้องสาว ชัชชญา ส่งเจริญ หรือ ป๊อปปี้ 3.2.1 กับแอร์โฮสเตสสาวหล่อ แพม ปภาดา ที่คบหากันยาวนานถึง 4ปี

โดยครั้งนี้ทางด้านสาวหล่อ แพม ปภาดา ได้เผยถึงความสัมพันธ์ของตนกับนักร้องสาว เหลือแค่ความทรงจำดีๆ และขอโทษกับสิ่งแย่ๆ ที่ทำลงไป

Nothing lasts forever. Just keep the smile and all the good memories behind the lens and heart as long as we can. Thank you for an amazing time in our relationship for 4 years together. Sorry for all the bad things that I have done in our relationship and you don’t have to try for anything anymore. Good luck babar+ with love as always 🖤🤍

ส่วนทางด้านอดีตนักร้องสาว ได้โพสต์รูปคู่พร้อมกับข้อความในไอจีสตอรี่ของตนว่า ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะคะ หนูขอให้พี่โชคดี และมีความสุขกับทุกๆ อย่างหลังจากนี้นะคะ

ซึ่งก็มีทั้งเพื่อนๆและแฟนคลับของทั้งคู่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งสองฝ่าย

ขอบคุณรูปจากไอจี : pam.manomaivibul