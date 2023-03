กระตุ้นแฟนหนัง The Hunger Games ปล่อยใบปิดแรกทรงพลัง

รอคอยกันมายาวนานถึง 7 ปี หลังจากที่ The Hunger Games: Mockingjay Part 2 ปิดฉากเส้นทางการต่อสู้ของ แคทนิส สาวน้อยผู้มากับไฟ เพื่อปลดปล่อยคนทั้งพาเน็มจากอำนาจของแคปิตอลที่ปกครองโดยประธานาธิบดีสโนว์ และยังเป็นบทสรุปของปรากฎการณ์ เดอะ ฮังเกอร์ เกมส์ ที่อยู่ในความทรงจำของแฟนภาพยนตร์ทุกคน

รวมทั้งกลายเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือเบสต์เซลเลอร์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดกาลด้วยการกวาดรายได้ทะลุ 3 พันล้านเหรียญฯ ทั่วโลก

พฤศจิกายนปีนี้ ถึงเวลาที่ประกายไฟแห่งการต่อสู้จะสาดแสงขึ้นอีกครั้งบนจอภาพยนตร์ มงคลเมเจอร์ และ ไลออนส์เกต จุดสัญญาณถึงแฟนหนังทั้งโลก

ด้วยการปล่อยใบปิดแรกทรงพลังสุดขีดของ The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวช่วง 64 ปีก่อนเหตุการณ์ใน The Hunger Games (ปี 2012) สู่เกมล่าชีวิตครั้งที่โลกไม่เคยเห็น

โดยในโปสเตอร์ได้เผยภาพการต่อสู้ระหว่าง “ซองเบิร์ดส” และ “อสรพิษ” ใจกลางดงดอกกุหลาบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของประธานาธิบดีสโนว์

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ติดโผต้องดูแห่งปีเรื่องนี้ จะพาแฟนๆ ทั้งโลกร่วมเป็นพยานในการผจญภัยสุดพลิกผันของ “คอริโอลานุส สโนว์” (รับบทโดย ทอม บลายธ์) และสาวน้อยตัวแทนเขต 12 “ลูซี่ เกรย์ แบร์ด” (รับบทโดย เรเชล เซกเลอร์) ในการแข่งขัน เดอะ ฮังเกอร์ เกมส์ ครั้งที่ 10 ซึ่งนับเป็นเกมล่าชีวิตครั้งที่จะทำให้ผู้คนทั้งพาเน็มต้องเผชิญกับชะตากรรมที่ไม่คาดฝันไปตลอดกาล

นับถอยหลังไปกับแฟนภาพยนตร์ทั้งโลก ลุ้นหาคำตอบไปด้วยกันว่า เกิดอะไรขึ้นกับสโนว์ เกิดอะไรขึ้นกับพาเน็ม The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์