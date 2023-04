ตื่นตะลึงตัวอย่างใหม่ จุดประกายทั้งโลกหวนคืนพาเน็ม THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES

ถึงเวลาประกายไฟแห่งการต่อสู้จะสาดแสงขึ้นอีกครั้ง มงคลเมเจอร์ และ ไลออนส์เกต นำแฟนหนังทั้งโลกหวนคืนสู่พาเน็ม สู่ปฐมบทแห่งปรากฏการณ์เดอะ ฮังเกอร์ เกมส์ บนจอภาพยนตร์ ด้วยการปล่อยตัวอย่างใหม่ และ โปสเตอร์ใหม่ จาก The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes ภาพยนตร์แอ็กชัน-แฟนตาซีฟอร์มยักษ์ที่สร้างจากหนังสือขายดีทั่วโลก

เผยเรื่องราวที่โลกไม่เคยรู้ย้อนกลับไป 64 ปีก่อนการต่อสู้ของสาวน้อยผู้มากับไฟ “แคทนิส เอเวอร์ดีน” จะเริ่มต้นขึ้น โดยในตัวอย่างใหม่ที่ปล่อยออกมา เผยให้เห็นชีวิตของ คอริโอลานุส สโนว์ รับบทโดย ทอม บลายธ์ หนุ่มน้อยทายาทคนสุดท้ายของตระกูลที่ล่มสลายจากสงครามครั้งใหญ่ในแคปิตอล

เขาได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงของ ลูซี่ เกรย์ แบร์ด รับบทโดย เรเชล เซกเลอร์ เด็กสาวบรรณาการจากเขต 12 ที่เข้าร่วมการแข่งขันเกมล่าชีวิตครั้งที่ 10 ก่อนที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองจะก่อตัวขึ้นท่ามกลางเกมที่มีเดิมพันด้วยความเป็นความตาย พร้อมกับในตัวอย่างยังเปิดตัวละครใหม่ที่เป็นตัวแปรสำคัญในจักรวาลเดอะ ฮังเกอร์ เกมส์ เป็นครั้งแรก

ไม่ว่าจะเป็น คาสกา ไฮบอตทอม รับบทโดย ปีเตอร์ ดิงก์เลจ ผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “บิดาแห่งเดอะ ฮังเกอร์ เกมส์” และ ดร.โวลัมเนีย กาอูล รับบทโดย วิโอลา เดวิส หัวหน้าเกมเมคเกอร์ผู้กุมชะตาชีวิตของผู้เข้าแข่งขัน

นอกจากตัวอย่างใหม่ที่ปล่อยออกมาเรียกความตื่นเต้นจากแฟนๆ ทั่วโลกแล้ว ไลออนส์เกต ยังปล่อยโปสเตอร์ใหม่ของ The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes ที่ปรากฏภาพแบบเต็มตาของ ทอม บลายธ์ ในบทของ คอริโอลานุส สโนว์ โดยมีอสรพิษที่กำลังจู่โจมขนาบข้าง และ เรเชล เซกเลอร์ ในบทของ ลูซี่ เกรย์ แบร์ด ที่มีนกซองเบิร์ดกำลังสยายปีก นับเป็นการจุดประกายความตื่นเต้นให้ลุกโชนยิ่งขึ้นไปอีก

สำหรับ The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes ถือว่าเป็นการกลับมาของภาพยนตร์แฟรนไชส์สุดยิ่งใหญ่ที่มีแฟนๆ ให้การติดตามจำนวนมหาศาลจากทั่วโลก และประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามทั้งคำวิจารณ์และรายได้ รวมทั้งยังแจ้งเกิดนักแสดงสาวอย่าง เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ ให้โด่งดังในชั่วข้ามคืน

แฟนชาวไทยร่วมนับถอยหลังไปพร้อมแฟนภาพยนตร์ทั้งโลก เตรียมร่วมเป็นประจักษ์พยานในปรากฏการณ์ที่จะปฏิวัติทุกเกม The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakesพฤศจิกายนนี้ ในโรงภาพยนตร์