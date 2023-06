โพสต์พร้อมกัน อะไรไม่รู้ยังแห่ลุ้นให้เป็นเรื่องราวดีๆ ยังไงกันความสัมพันธ์ โอบ – มะปราง โพสต์ล่าสุดร่วมเฟรม หลังกระแสเลิกรา? แฟนๆยังลุ้น

หลังจากตกเป็นเป้าถูกโยงคู่รักเสียงดีเลิกกันแถมไปมีคนใหม่แล้วอีกต่างหาก โอบ โอบนิธิ และ มะปราง อลิสา ประกอบกับไร้โมเมนต์หวานของทั้งคู่ แถมหนุ่มโอบยังโพสต์แคปชั่นเศร้าท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนคนบันเทิง แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงกระแสดังกล่าว

ขณะที่ล่าสุด วันที่ 7 มิ.ย.66 มะปราง โพสต์ร่วมเฟรมกับหนุ่มโอบ พร้อมแก๊งเพื่อนๆ เจเจ กฤษณภูมิ , ต่อ ธนภพ , เติร์ด ลภัส, ปอร์เช่ ศิวกร และแจ๊คกี้ จักริน พร้อมแคปชั่นว่า “Long time no see พูดไม่ทันนนนเลย แก๊งเลือดข้นคนจาง ! #เลือดข้นคนจางเพื่อนไม่จาง #เลือดข้นReunion #มีเพื่อนอะไรก็เป็นไปได้ #เติมเต็มคำว่าเพื่อน #มะปราง #มะปรางอลิสา”

ด้านหนุ่มโอบก็โพสต์ภาพกับสาวมะปราง และเพื่อน ๆ เช่นเดียวกัน พร้อมข้อควมว่า “with friends, anything is possible #เลือดข้นคนจางเพื่อนไม่จาง #เลือดข้นReunion #มีเพื่อนอะไรก็เป็นไปได้ #เติมเต็มคำว่าเพื่อน”

งานนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก ตกลงทั้งคู่เลิกกันหรือไม่ หรือดีกันแล้วหรืออย่างไร อะไรไม่รู้แต่แฟนๆพร้อมเชียร์แค่เห็นรูปร่วมเฟรมแม้ไม่ได้นั่งใกล้กัน อาทิ

เห็นมะปรางอยู่กับโอบแล้วดีใจ คงไม่ใช่สินะ ชิดๆกันหน่อย , อะไรไม่รู้ แต่ชอบรูปนี้ที่สุด , เค้าคืนดีกันแล้วใช่ไหมค่าา , อะไรไม่รู้ ขอให้เป็นเรื่องราวดีๆ , ขอมองเป็นรูปคู่น้าาาา อย่าปล่อยมือกันน้าา , ดีใจเห็นมะปรางกับโอบอยู่ด้วยกัน เป็นต้น