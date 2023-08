เบน ชลาทิศ X GUYGEEGEE (กายจีจี) กับภารกิจลบความทรงจำรักเก่า ใน MV. ยังรัก (Young Love) เพลงสนุกๆ มาดใหม่แบบสับ! ออกแนวจัดจ้าน

ทยอยส่งบทเพลงเพราะจากอัลบั้ม All For Love มาเอาใจแฟนๆ กันอย่างต่อเนื่อง สำหรับ เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ นักร้องดีโว่แถวหน้าของเมืองไทยจากค่าย Tero Music ครั้งนี้เบนทำเซอร์ไพรส์ส่งเพลงสนุกๆ ลำดับที่ 8 ยังรัก (Yong Love) พร้อมควงแร็ปเปอร์หนุ่มมาดกวน GUYGEEGEE (กายจีจี) ที่สร้างผลงานฮิตติด Billboard Global Excl. U.S. Chart อย่างเพลง ทน และเพลงที่มีท่อนแร็ปฮิตติดเทรนด์อย่าง ทักครับ มาร่วมฟีทเจอริ่งสร้างสีสันความสนุกในเพลงนี้อีกด้วย

โดย เบน เล่าเบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานเพลงนี้ให้ฟังว่า “เบนเชื่อว่าทุกคนเคยมีเรื่องราวความรักหรือว่าคนรัก ที่ยังคงฝังอยู่ในใจ แม้ว่าเราจะเลิกกันไปนานแค่ไหนแล้วก็ตาม แต่เรื่องราวดีๆ ที่เราเคยมีร่วมกัน ให้ลบยังไงก็ลบไม่ออก เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ ก็ขอเก็บเรื่องดีๆ ไว้ในความทรงจำแล้วกันครับ เพลงนี้ได้แร็ปเปอร์หนุ่ม GUYGEEGEE มาเพิ่มสีสันให้เพลงสนุกขึ้น พร้อมท่อนแร็ปที่เชื่อว่าโดนใจคนยังไม่ลืมแฟนเก่าแน่นอน”

“สไตล์ดนตรีของเพลงนี้ก็จะเป็นแนว Pop Fusion สีสันจัดจ้าน โดยที่เรามีซาวด์ดนตรีใหม่ๆ ผสมผสานเข้าไป แต่ยังมีกลิ่นอายของดนตรียุค 80s อยู่ด้วย ส่วนมิวสิกวิดีโอก็จะถ่ายทอดเรื่องราวของชายหนุ่มที่ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ แม้จะเลิกรากันไปแล้ว แต่ก็ยังมีความทรงจำของอดีตคนรักอยู่ในทุกที่”

“ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ยังเห็นเขาอยู่รอบๆ ตัว เหมือนตอนที่ยังรักกัน ซึ่งในเรื่องเราทั้งคู่ก็มีภารกิจรับหน้าที่เป็น เอเจนต์เบน และ เอเจนต์กาย เอาอุปกรณ์ลบความทรงจำมาช่วยลบเรื่องราวความรักฝังใจของชายคนนี้ ให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างปกติ ไม่ต้องคิดถึงแต่เธอคนนั้นทั้งวันทั้งคืนอีกต่อไปครับ”

แฟนๆ สามารถติดตามฟังและชม MV เพลง ยังรัก (Young Love) เพลงสนุกๆ จาก เบน-ชลาทิศ Feat. GUYGEEGEE ซิงเกิลที่ 8 จากอัลบั้ม All For Love ได้แล้วทาง https://youtu.be/vCo6dAtSx7A และทุกช่องทางสตรีมมิ่งดาวน์โหลด https://benchalatit.lnk.to/YoungLove