ฮัลโหลดารา – หลังคลอด “ขอบคุณที่เคยใจร้ายกับฉัน” และ “ติดดู” ภายใต้สังกัด LOVEiS ENTERTAINMENT ล่าสุด TON THANASIT (ต้น ธนษิต) ส่งซิงเกิลใหม่ “เธอเข้าใจฉัน ต่อเมื่อไม่มีฉันให้เข้าใจแล้ว” ที่ร่วมทำกับ marr music team ติดตามผลงานเพลงนี้ได้ทางยูทูบ marr music content

ได้ไอเดียวันหมดอายุของอาหาร เป็นคอนเซ็ปต์การตั้งคำถาม สมมติถ้าวันหนึ่งเธอไม่อยู่? ถ้าวันหนึ่งเราต้องจากกัน…ฉันจะทำอย่างไร? จนเป็นเพลง “EXPIRE” ซิงเกิลที่สองใน EP.01 WHO I FOUND? ที่ ‘แจ๊คกี้’ จักริน กังวานเกียรติชัย แต่งให้คุณพ่อคุณแม่ แถมยังลงกำกับเอ็มวีเอง ฟังเพลงได้แล้วทุกมิวสิค สตรีมมิ่ง และชมเอ็มวีที่ยูทูบ Jackie Jackrin

‘เอิร์น สุรัตน์ติกานต์’ (เอิร์น เดอะสตาร์) กลับมาในรอบ 3 ปี กับซิงเกิล “เพียงแค่เงา” ภายใต้การดูแลของ ‘เณร’ ศุภชัย นิลวรรณ เอ็มวีได้ ‘ลิลลี่ เหงียน’ ประกบ ‘ฮาเล่ย์ จารุวัฒน์’ หนุ่มบาร์โฮสเบอร์ 1 ของไทย เอิร์นกล่าวว่า “เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ยังคงสไตล์เอิร์น เพิ่มเติมแนวดนตรีร่วมสมัยผสมผสานไทย-จีน เอ็มวีสื่อถึงการใช้ชีวิตและเรื่องราวความรักของคนสังคมสมัยใหม่ที่เปิดกว้าง” ชมมิวสิค สตอรี่และเอ็มวี “เพียงแค่เงา” ทางยูทูบ Grammy Gold Offif icial

วง “ETC.” ซุ่มซ้อมเข้มข้น เพื่อคอนเสิร์ตใหญ่ “ETC. It’s Been a While คิดถึงไม่หาย Concert” 31 ส.ค. นี้ ที่ UOB LIVE โดย ‘หนึ่ง ETC.’ เล่าถึงความพร้อมว่า “ตอนนี้ซ้อมกันเข้มข้นมากๆ นอกจากพาร์ตที่เป็น ETC. แล้ว ยังมีพาร์ตอื่นๆ ที่เป็น Strings Session ในส่วนเครื่องสายเครื่องเป่าเสริมทัพทำให้เพลงมีมิติมากขึ้น พวกเรา ETC. เต็มที่เพื่อทุกๆ คนที่มาดูเราครับ”

‘กวิน’ (GAVIN:D) เศร้าไม่พัก สร้างฟีลเศร้าต่อเนื่องกับซิงเกิล “คงดีถ้าเป็นเขา (DESIRE)” รวมตัวเหล่าเทพเพลงเศร้า ‘เพียว คณิน’ (PURE KANIN) แต่งเนื้อร้องและทำนอง ‘กัน วง MEAN’ (GUNTAPICH) นั่งแท่นโปรดิวเซอร์ ส่วนเอ็มวีได้ ‘หลิน มชณต’ และ ‘วิน ภวัต’ ถ่ายทอดเรื่องราวเทวดาหนุ่มที่หลงรักสาวนักบัลเล่ต์บนมนุษย์โลก ชมเอ็มวีได้แล้วทางยูทูบ GAVIN:D