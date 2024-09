ช็อกแร็พเปอร์ดัง ทรุดกลางเวที หมอสุดยื้อชีวิต ตกใจทั้งฮอลล์ วงการเพลงสูญเสียสุดเศร้า

ช็อกคนดังวงการจำนวนมากร่วมอาลัย แร็พเปอร์ดัง Fatman Scoop ทรุดกลางเวที หมอสุดยื้อชีวิต ตกใจทั้งฮอลล์ วงการเพลงสูญเสียกะทันหันสุดเศร้า สนูป ด็อกก์ ร่วมอาลัย

สุดเศร้าสูญเสียกะทันหันอีก วงการเพลง โดยอินสตาแกรม Fatman Scoop แร็พเปอร์ชาวอเมริกัน เสียชีวิตอย่างกะทันหันขณะแสดงคอนเสิร์ตในรัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐฯ ด้วยวัย 53 ปี

ครอบครัว แฟตแมน สคูป หรือชื่อจริง ไอแซค ฟรีแมน ที่ 3 แจ้งข่าวสุดเศร้าการจากไปของ FatMan Scoop ตำนานความโด่งดัง โลกได้สูญเสียดวงวิญญาณอันรุ่งโรจน์ แสงไฟบนเวที FatMan Scoop คือความรักความสดใส ซึ่งจะอยู่ในหัวใจและความทรงจำของเราตลอดไป

“It is with profound sadness and very heavy hearts that we share news of the passing of the legendary and iconic FatMan Scoop

last night , the world lost a radiant soul , a beacon of light on the stage and inlife ….

FatMan Scoop’s legacy is of love and brightness it will reside in our hearts and memories forever”

ท่ามกลางคนดังในวงการต่างช็อกกับการสูญเสียครั้งนี้ พร้อมเข้ามาคอมเมนต์สุดเศร้า โดยเฉพาะ สนูป ด็อกก์ แร็พตำนานตัวพ่อก็คอมเมนต์อิโมจิเศร้ามีแฟนๆเข้ามากดไลก์ร่วมอาลัยด้วยจำนวนมาก