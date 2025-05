พีพี ปลื้มติดโผคนรุ่นใหม่ทรงอิทธิพลในเอเชีย บิวกิ้น ชมสมศักดิ์ศรีคู่ควร เผยไว้ผมยาวครั้งแรก โดนแซวเหมือน แบรด พิตต์ โดนความน่ารัก น้องเกล ตกเต็มๆ

กระแสภาพยนตร์เรื่อง ซองแดงแต่งผี ฮอตไกลไปถึงต่างประเทศ ล่าสุดคู่จิ้นสุดฮอต บิวกิ้น พุฒิพงศ์ และ พีพี กฤษฏ์ เพิ่งกลับจากเดินสายพบปะแฟนๆ ที่ฮ่องกง และไทเป มีแฟนคลับมาต้อนรับแน่นพื้นที่จัดงานทำเอาห้างแทบแตก

ล่าสุด พีพี-บิวกิ้น ที่มาร่วมงาน “The way of lift with Oligio” ที่ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกดีใจแฟนๆ ต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างดีและทุกคนมีโอกาสชมภาพยนตร์ พร้อมเผยถึงเรื่องที่ บิวกิ้น ไว้ผมยาวครั้งแรกในชีวิต อยากเหมือนแบรด พิตต์ พีพี ชมทำทรงไหนก็น่ารัก นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังโดน เจ๊เกล ที่น่ารักเหมือนตุ๊กตาตกเข้าเต็มๆ พีพีบอกเกลเลือกกิ้นไม่ผิด เพราะเขาเปย์หนักมาก

เพิ่งกลับจากไปเดินสายโปรโมตหนัง ซองแดงแต่งผี ที่ฮ่องกง และ ไทเป? พีพี : “สนุกครับ ไม่ได้กลับไปประมาณปีสองปี พอกลับไป แฟนๆ ก็ให้การต้อนรับดีมาก น่ารักมากๆ”

ห้างแตกอีกแล้ว? บิวกิ้น : “ขอบคุณมากครับ โชคดีพอเรามีงานภาพยนตร์ไปเข้าที่ฮ่องกงและ ไทเป แฟนๆ ก็มาให้การต้อนรับอย่างดี ใครที่เข้าไปดูภาพยนตร์ในช่วงนี้มีความพิเศษช่วง End Credit มีเพิ่มซีน”

บิวกิ้น : “ดีใจที่แฟนๆ ต่างประเทศให้การตอบรับเราอย่างดี พอมันเป็นหนังรีเมคส่วนหนึ่งก็คือการพาหนังเรื่องนี้กลับสู่ต้นกำเนิดของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย”

พีพี : “ดีใจมากๆ เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราสองคนด้วย ทีมงานทุกคนตั้งใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆ ดีใจที่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ของเรา”

พีพีถูกรับเลือกให้เป็น 1 ใน 30 คนรุ่นใหม่ทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย ใน “Forbes 30 Under 30 Asia 2025” ? บิวกิ้น : “เขาคือผู้ทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย คุณพระ ขอเสียงปรบมือ”

พีพี : “ถูกต้อง ดีใจครับ ตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกัน เห็นตามแท็กที่แฟนๆ แท็กมา พอเข้าไปอ่านก็ช็อกเหมือนกัน เราติดอยู่ผู้ทรงอิทธิพลของเอเชียด้วย ก็ติดตามทุกปีเหมือนกัน ไม่คิดว่าปีนี้จะได้ก็ขอบคุณทุกๆ คน พีว่ารางวัลนี้สำคัญจริงๆ มันคือแฟนๆ มากกว่าที่ให้การซัพพอร์ตพีเสมอกับทุกผลงานที่ผ่านมา ถามว่าเป็นเพราะอะไรเราถึงได้รางวัลนี้(หันไปถามบิวกิ้น)”

บิวกิ้น : “เพราะว่าเขาทรงอิทธิพลจริงๆ ใครที่อยู่ใกล้ๆ จะรู้เลยว่าเขาเป็นคนทรงอิทธิพลจริงๆ เรารู้สึกได้ถึงอิทธิพลของเขาหลายด้าน ด้านความสุข ความเป็นตัวตนของเขา สิ่งที่เขานำเสนอมันไปเสริมสร้างความมั่นใจ แรงขับเคลื่อนในใจให้กับหลายๆ คน ความสามารถของเขาการก้าวข้ามผ่านความมั่นใจของเขา ผมว่ามันก็สมศักดิ์ศรีเขา”

สเต็ปต่อไปหลังจากนี้จะยากและท้าทายมากขึ้นมั้ย ? พีพี : “พีว่าทุกๆ งานยากหมดครับพยายามทำทุกงานให้มันออกมาดีที่สุด ยิ่งงานคู่กับบิวกิ้นก็ยิ่งยาก อิทธิพลของเอเชีย และกับของโลกใบนี้ สู้ไม่ไหว”

บิวกิ้น : “ของโลกเลยหรอ(ยิ้ม)”

พีพี : “ก็ตั้งใจทุกงาน พีว่าความยากมันเป็นข้อดีเหมือนกัน เพราะถ้ามีโจทย์ที่ยากขึ้น เราก็ได้พัฒนาตัวเองเพื่อทำงานให้มันดียิ่งขึ้นไปด้วย”

ผมทรงใหม่ ความหน้าหวานของ บิวกิ้น ? พีพี : “ผมยาว คนสวย เขาบอกเขาจะเป็น แบรด พิตต์”

บิวกิ้น : “อยากเป็น แบรด พิตต์ ครับ แต่ว่าตอนนี้พอเริ่มไว้ผมมามันเริ่มเป็น แบรด พิทบูล (หัวเราะ) แต่ก็พยายามหาทรงใหม่”

พีพี : “ทรงไหนเขาก็น่ารัก”

ทำไมถึงอยากเป็น แบรด พิตต์ ? บิวกิ้น : “พอดีไปเจอแม็กกาซีนตอนนั้นปกมี แบรด พิตต์ มี ทอม แฮงค์ส ทอม ครูซ แล้วมีอีกคนน่าจะเป็น ลีโอนาร์โด แล้วผมของ แบรด พิตต์ มันยาวประบ่า เราก็รู้สึกว่าสักครั้งลองดู”

พีพี : “เหมือนเลย เหมือน แบรด พิตต์”

บิวกิ้น : “จริงๆ เป็นการไว้ผมยาวที่สุดในชีวิต ต้องไดร์นานนิดนึง พอดัดผมก็เริ่มมีปัญหาเรื่องผมแห้งบ้าง ก็ต้องเริ่มนวดผม มาส์กผม”

คอนเสิร์ตเตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้ว? พีพี : “เครียดๆ อยู่ครับเหลือประมาณ 2 อาทิตย์แล้วที่จะไปเจอกัน สำหรับ Billkin & PP Krit – The Red Envelope Wedding Concert พวกเราช่วงนี้ก็ซ้อมทุกวันเลยครับ”

บิวกิ้น : “ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรปรับมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการฝึกซ้อมมากกว่า ซ้อมร้อง ซ้อมเต้น ไปพร้อมๆ กัน และเป็นสเต็ปในเรื่องการลงพื้นที่จริงขนาดจริงรวมกับแดนเซอร์ ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป หลักๆ เป็นเรื่องของการฝึกซ้อม”

ซีนงานแต่งจะมีเกิดขึ้นบนเวทีจริง? พีพี : “มันเป็นคอนเสิร์ตงานแต่งจริง ก็ต้องมีซีนงานแต่งบ้าง”

บิวกิ้น : “ใครจะกล้ากับผู้ทรงอิทธิพล”

พีพี : “(ทำท่ายกนิ้วมือขึ้นมาให้บิวกิ้นดู)”

บิวกิ้น : “แหวนเขามีเป็นร้อยวง”

แล้วแหวนที่ให้พีพีล่ะ? พีพี : “แหวนอยู่ไหน แบรด พิตต์”

บิวกิ้น : “มันยังไม่ถึงงานเลยโจลี่”

พีพี : “โจลี่ก็คาดหวัง ไม่อยากได้แหวนใหญ่ กลางๆ ก็พอ สัก 5-10 ล้านกะรัต”

บิวกิ้น : “มันมีหรอ หาได้หรอ พีพีไม่ต้องสนใจกะรัตหรอก อะไรที่อยู่บนมือพีพีมันก็ทรงอิทธิพลหมด”

คอนเทนต์ล่าสุดความเห็นไม่ลงตัว งานแต่งยังไม่เริ่มก็ตีกันแล้ว ขัดแย้งกันแล้ว? บิวกิ้น : “ผมเป็นคนเรียบง่าย คิดแบบสบายๆ”

พีพี : “อะไรที่หนูชอบ เขาก็ชอบขัดตลอด ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นไร”

เรื่องไปฮันนีมูน? พีพี : “หนูบอกไปทะเล”

บิวกิ้น : “ช่วงนี้เขาบอกว่าต้องสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ผมก็เลยบอกว่าเที่ยวในประเทศ ก็รู้สึกว่าไปอัมพวาดีกว่า ตลาดน้ำไทย คิดถึงทุกๆ วันที่ผ่านมา”

ถามเรื่องน้อง เกล เลือกกิ้น? บิวกิ้น : “เกลเขาอาจจะไม่ชอบคนมีอิทธิพล เกลน่ารัก เพิ่งเจอครั้งแรกตอนรอบนั้นแหละครับ น่ารักมาก

พีพี : “น้องเหมือนตัวการ์ตูน พีก็เจอรอบสอง น้องน่ารักเหมือนเดิม”

เกลเลือกกิ้น? พีพี : “เกล เดี๋ยวพอเกลโตขึ้น เกลจะรู้ว่า เกลเลือกผิดคน ไม่ผิดๆ เกลเลือกพี่กิ้นก็ได้ พี่กิ้นเขาเปย์หนักอยู่แล้ว อยากได้ของเล่นก็บอก เขาเคยซื้อของให้เด็กๆ”.