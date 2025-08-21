สะเทือนวงการจีน! จ้าวลู่ซือ ปิดบัญชี Weibo ที่มีผู้ติดตาม 30 ล้าน หลังเผชิญกระแสกดดันในโลกออนไลน์ หันมาใช้แพลตฟอร์มอื่นแทน

วงการบันเทิงจีนต้องสะเทือนอีกครั้ง เมื่อนางเอกสาวชื่อดัง จ้าวลู่ซือ (Zhao Lusi) ตัดสินใจปิดบัญชี Weibo ส่วนตัว อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งที่บัญชีนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 30 ล้านคน

จ้าวลู่ซือ ปิดบัญชี Weibo ที่มีผู้ติดตาม 30 ล้าน หลังเผชิญกระแสกดดันโลกออนไลน์

จริงๆ แล้วการลบบัญชีครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องกะทันหัน ก่อนหน้านี้เธอเคยพูดไว้ระหว่างไลฟ์สดว่าอยากลบ Weibo แต่ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15 วัน ซึ่งล่าสุดแพลตฟอร์มก็อนุมัติให้เรียบร้อย

สาเหตุสำคัญมาจากแรงกดดันและกระแสกล่าวหาในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะประเด็นที่เธอถูกมองว่า “เบียดเบียนทรัพยากรสาธารณะ” เพื่อหาผลประโยชน์จากงานต่างๆ ซึ่งเจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่า ไม่เป็นความจริง

จ้าวลู่ซือ ปิดบัญชี Weibo ที่มีผู้ติดตาม 30 ล้าน หลังเผชิญกระแสกดดันโลกออนไลน์

จ้าวลู่ซือ ยังยอมรับตรงๆ ว่าไม่ชอบแพลตฟอร์ม Weibo เลย เพราะไม่ว่าทำอะไรมักถูกเข้าใจผิดอยู่เสมอ การปิดบัญชีครั้งนี้จึงไม่ใช่การหนีปัญหา แต่เป็นการปิดช่องทางให้คนเกลียดชังเข้ามารบกวน และทำให้เธอรู้สึกสบายใจมากขึ้น

จ้าวลู่ซือ ปิดบัญชี Weibo ที่มีผู้ติดตาม 30 ล้าน หลังเผชิญกระแสกดดันโลกออนไลน์

แฟนๆ ยังสามารถติดตามเธอได้ผ่านทาง Xiaohongshu (RedNote หรือ สมุดปกแดง) และ Instagram

การตัดสินใจลบ Weibo ของจ้าวลู่ซือครั้งนี้ กลายเป็นปรากฏการณ์ใหญ่ในวงการบันเทิงจีน และหลายฝ่ายยังจับตาว่าจะส่งผลอย่างไรต่อเส้นทางอาชีพของเธอในอนาคต

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้อนเมื่อ6ปี กาย-ฮารุ รีวิวไข่เจียวปูเจ๊ไฝ ราคาพันเดียว แต่จ่ายจริงเท่าไหร่
2

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
3

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
4

เบียร์ไม่ทันหมดขวด สาวชักมีดแทงป้าเจ้าของร้านริมเขื่อนดับ โดนจับบอก"หนูง่วง" ไม่เปิดปากปมโหด
5

พยานลับ เผยชนวน สาววัย32 แทงเจ้าของร้านตามสั่งดับ เปิดวงจรปิด
6

ออม กรณ์นภัส - แม่ก้อย ร่ำไห้กลางงานแฟนไซน์ที่จีน ตร.รุดเคลียร์-แฟนๆสุดทน
7

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 สิงหาคม 2568
8

หนุ่มโรตีเช่าเหมาโรงแรม 3 ปีจ่ายมัดจำร่วมล้าน แต่เข้าใช้งานไม่ได้
9

ก่อสร้างป่วน กัมพูชา 3 แสนคนกลับบ้าน ชี้แรงงาน 'ศรีลังกา' ดี แต่ค่าแรงสูงกว่าหลายเท่า
10

สำนักพระราชวัง เชิญปชช.ร่วม ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ผ่านระบบออนไลน์