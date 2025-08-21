จ้าวลู่ซือ ปิดบัญชี Weibo ที่มีผู้ติดตาม 30 ล้าน หลังเผชิญกระแสกดดันโลกออนไลน์

สะเทือนวงการจีน! จ้าวลู่ซือ ปิดบัญชี Weibo ที่มีผู้ติดตาม 30 ล้าน หลังเผชิญกระแสกดดันในโลกออนไลน์ หันมาใช้แพลตฟอร์มอื่นแทน
วงการบันเทิงจีนต้องสะเทือนอีกครั้ง เมื่อนางเอกสาวชื่อดัง จ้าวลู่ซือ (Zhao Lusi) ตัดสินใจปิดบัญชี Weibo ส่วนตัว อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งที่บัญชีนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 30 ล้านคน
จริงๆ แล้วการลบบัญชีครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องกะทันหัน ก่อนหน้านี้เธอเคยพูดไว้ระหว่างไลฟ์สดว่าอยากลบ Weibo แต่ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15 วัน ซึ่งล่าสุดแพลตฟอร์มก็อนุมัติให้เรียบร้อย
สาเหตุสำคัญมาจากแรงกดดันและกระแสกล่าวหาในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะประเด็นที่เธอถูกมองว่า “เบียดเบียนทรัพยากรสาธารณะ” เพื่อหาผลประโยชน์จากงานต่างๆ ซึ่งเจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่า ไม่เป็นความจริง
จ้าวลู่ซือ ยังยอมรับตรงๆ ว่าไม่ชอบแพลตฟอร์ม Weibo เลย เพราะไม่ว่าทำอะไรมักถูกเข้าใจผิดอยู่เสมอ การปิดบัญชีครั้งนี้จึงไม่ใช่การหนีปัญหา แต่เป็นการปิดช่องทางให้คนเกลียดชังเข้ามารบกวน และทำให้เธอรู้สึกสบายใจมากขึ้น
แฟนๆ ยังสามารถติดตามเธอได้ผ่านทาง Xiaohongshu (RedNote หรือ สมุดปกแดง) และ Instagram
การตัดสินใจลบ Weibo ของจ้าวลู่ซือครั้งนี้ กลายเป็นปรากฏการณ์ใหญ่ในวงการบันเทิงจีน และหลายฝ่ายยังจับตาว่าจะส่งผลอย่างไรต่อเส้นทางอาชีพของเธอในอนาคต