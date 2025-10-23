“กัน นภัทร” เขินหนัก! “ฐิสา” ถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิด โดนเพื่อนแซวลั่น มีเค้กหลายก้อนแต่เลือกเค้กของฐิสา ทำแฟนคลับฟินจิกหมอน

ทำเอาแฟนคลับจิกหมอน! เมื่อสาวสวย “ฐิสา วริฏฐิสา” โผล่ร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ 35 ปี ของหนุ่มเสียงดี “กัน นภัทร” ท่ามกลางแก๊งเพื่อนสุดอบอุ่น ที่รวมตัวจัดปาร์ตี้เล็กๆ แต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

งานนี้ช็อตเด็ดอยู่ตรงที่แต่ละคนช่วยกันถือเค้กมาให้หนุ่มกันเป่าเทียน แต่เจ้าตัวกลับ เลือกหยิบเค้กจากมือของฐิสา มาถือไว้ ทำเอาเพื่อนๆ ในกลุ่มถึงกับร้องแซวกันสนั่นห้อง ส่วนเจ้าของวันเกิดก็เขินจนเสียอาการไปเลย

โมเมนต์นี้ไม่เพียงทำให้เพื่อนๆ หัวเราะกันทั้งวง แต่ยังทำให้แฟนๆ คู่จิ้น “กัน–ฐิสา” กลับมาหัวใจพองโตอีกครั้ง เพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เพิ่งมีภาพอบอุ่นจากงานฉลองคอนโดใหม่ของหนุ่มกันร่วมกันมาแล้ว

เรียกว่า “เค้กก้อนเดียว” จุดไฟเรือจิ้นให้แล่นแรงอีกครั้งจริงๆ แฟนๆ ถึงกับพร้อมใจลุ้นว่า…หรือจะมีรีเทิร์นรักอีกสักรอบกันนะ?

ที่มา อินสตาแกรม : nadda_puay

