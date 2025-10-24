เห็นไอจี แม่ก้อย อรัชพร – ท็อป แล้ว เรือFCถึงกับคว้าพายเตรียมจ้ำกันต่อเลย คอมเมนต์อีกมุมบอกพอเถอะอย่าทำให้ทั้งคู่อึดอัด
หลังจากก่อนหน้านี้ ท็อป ทศพล ยอมรับแพ้เสียงในหัวที่บอกชอบ ก้อย อรัชพร นั้น แต่ล่าสุด ท็อป ให้สัมภาษณ์พูดถึงสถานะกับ ก้อย ว่าเป็นแค่เพื่อนกัน ส่วนที่เพื่อนๆ ชงกันแรงเห็นเพื่อนยิ้มก็ขำก็แฮปปี้ก็ดีใจแล้วนั้น
- อ่านข่าว – ท็อป ทศพล ยันสัมพันธ์ ก้อย อรัชพร เป็นแค่เพื่อนกัน ขำเพื่อนชงแรง
- อ่านข่าว – ท็อป ทศพล เผยเสียงในหัวบอกชอบ ก้อย ความสัมพันธ์พัฒนาขึ้น – แฟนๆ ลุ้นต่อได้
ทำเอาแฟนๆที่แห่เชียร์เรือคว่ำไปหลายลำ หลังได้ฟังสัมภาษณ์ล่าสุดของท็อป แต่หลายคนก็บอกว่ายังแอบพายเรือเชียร์คู่นี้อยู่ดี
ล่าสุดก็มีแฟนคลับหลายไปแอบส่องอินสตาแกรม คุณแม่ของสาวก้อย อรัชพร ก็พบว่าคุณแม่ได้กดติดตามอินสตาแกรมของหนุ่มท็อป ทศพล และ ท็อปก็ติดตามคุณแม่ด้วย ทำเอาชาวเรือแห่คอมเมนต์คว้าพายจ้ำกันต่อเลย
“จะรออะไรอ่ะหนูก็พายต่อดิ พี่กานกับพี่เฟยอยู่หัวเรือเลย , ตอนแรกอกหักตอนนี้ไม่แล้วจ้าาา , เค้าบอกแล้วเสียงยังอยู่ในหัวยังอยู่ แต่ช่วงนี้เค้ากำลังดังก็ต้องหาเงินก่อนค่ะ , พายไปรอข้างหน้าเลยดีไหมเรา , ฝากพิจารณาเป็นว่าที่ลูกเขยด้วยนะคะ คูมแม่พี่ลูกก้อย เป็นต้น”
ขณะที่ก็มีอีกมุมมองเห็นต่างอยู่บ้างว่าอย่าทำให้ทั้งคู่อึดอัด อาทิ พอเถอะๆ เค้าแค่เพื่อน สงสารเค้าทั้งคู่ , เราควรพอ ดูเค้าอึดอัด เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อไปส่องไอจีของทั้งแม่ก้อยและท็อปล่าสุดเหมือนยกเลิกการกดติดตามกันไปแล้วด้วยหรือไม่