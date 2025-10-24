เห็นไอจี แม่ก้อย อรัชพร – ท็อป แล้ว เรือFCถึงกับคว้าพายเตรียมจ้ำกันต่อเลย คอมเมนต์อีกมุมบอกพอเถอะอย่าทำให้ทั้งคู่อึดอัด

หลังจากก่อนหน้านี้ ท็อป ทศพล ยอมรับแพ้เสียงในหัวที่บอกชอบ ก้อย อรัชพร นั้น แต่ล่าสุด ท็อป ให้สัมภาษณ์พูดถึงสถานะกับ ก้อย ว่าเป็นแค่เพื่อนกัน ส่วนที่เพื่อนๆ ชงกันแรงเห็นเพื่อนยิ้มก็ขำก็แฮปปี้ก็ดีใจแล้วนั้น

ทำเอาแฟนๆที่แห่เชียร์เรือคว่ำไปหลายลำ หลังได้ฟังสัมภาษณ์ล่าสุดของท็อป แต่หลายคนก็บอกว่ายังแอบพายเรือเชียร์คู่นี้อยู่ดี

ล่าสุดก็มีแฟนคลับหลายไปแอบส่องอินสตาแกรม คุณแม่ของสาวก้อย อรัชพร ก็พบว่าคุณแม่ได้กดติดตามอินสตาแกรมของหนุ่มท็อป ทศพล และ ท็อปก็ติดตามคุณแม่ด้วย ทำเอาชาวเรือแห่คอมเมนต์คว้าพายจ้ำกันต่อเลย

“จะรออะไรอ่ะหนูก็พายต่อดิ พี่กานกับพี่เฟยอยู่หัวเรือเลย , ตอนแรกอกหักตอนนี้ไม่แล้วจ้าาา , เค้าบอกแล้วเสียงยังอยู่ในหัวยังอยู่ แต่ช่วงนี้เค้ากำลังดังก็ต้องหาเงินก่อนค่ะ , พายไปรอข้างหน้าเลยดีไหมเรา , ฝากพิจารณาเป็นว่าที่ลูกเขยด้วยนะคะ คูมแม่พี่ลูกก้อย เป็นต้น”

ขณะที่ก็มีอีกมุมมองเห็นต่างอยู่บ้างว่าอย่าทำให้ทั้งคู่อึดอัด อาทิ พอเถอะๆ เค้าแค่เพื่อน สงสารเค้าทั้งคู่ , เราควรพอ ดูเค้าอึดอัด เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อไปส่องไอจีของทั้งแม่ก้อยและท็อปล่าสุดเหมือนยกเลิกการกดติดตามกันไปแล้วด้วยหรือไม่

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
2

เพื่อนช็อก ขับรถผ่านเห็นไซเรนเปิด ชะโงกดู 2 นักศึกษา ม.ดังดับสลด
3

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
4

สาวเปิดใจชีวิตรัก 4 คนในบ้านเดียว ไม่รู้ใครคือพ่อของลูก แต่ช่วยกันเลี้ยงอย่างดี
5

ราคาทองวันนี้ 24 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดีดขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
6

จำหน้าไม่ได้! เต๊ะ ศตวรรษ เผยอาการป่วย เมื่อ2เดือนเจอเหตุทำใจสลาย-จุดต้องหาหมอ
7

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 12 จังหวัด เตือน มรสุม ฝนตกหนักมาก
8

ปิกอัพคอดพุ่งชนคนงานทำถนน เจ็บระนาว 5 คน บอกขับรถมาดีๆ เห็นคนยืนเหมือนผีหลอก
9

เจ้าสาวได้คำชมเพียบ ไม่รับซองงานแต่ง เผยแค่มาก็พอ ไม่ต้องให้เงิน
10

หมอเค้ก เจาะลึก 12 ราศี ดวงดีเด่นส่งท้ายเดือนตุลาคม 2568