เชียร์ ฑิฆัมพร ควง หมิว รังสินี ดูคอนเสิร์ต ดา เอ็นโดรฟิน แฟนแคมจับโมเมนต์หวานกลางฮอลล์ คนกรี๊ดสนั่น!
เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ยิ่งนับวันความสัมพันธ์ยิ่งชัดเจน สำหรับนักแสดงสาว “เชียร์ ฑิฆัมพร” และสาวคนสนิท “หมิว รังสินี” ที่ล่าสุดควงกันไปดูคอนเสิร์ต “ดา เอ็นโดรฟิน” เมื่อวันที่ 18–19 ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งในช่วงแฟนแคม กล้องได้จับภาพโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่ ทำเอาคนในฮอลล์กรี๊ดสนั่น ก่อนที่หลังจบโชว์ ฝ่ายหญิงจะโพสต์ภาพคู่กับดา เรียกได้ว่าอบอุ่นและเป็นอีกโมเมนต์ที่แฟน ๆ พูดถึงกันเพียบ
สำหรับคู่นี้แม้จะยังไม่เคยออกมาพูดชัดเจนเรื่องความสัมพันธ์ แต่บอกเลยว่า ไต่ระดับความหวานขึ้นเรื่อยๆ อย่างก่อนหน้านี้ก็เพิ่งควงคู่กันไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน2ต่อ2