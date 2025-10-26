ความทรงจำอันล้ำค่า กวาง กมลชนก เผยทุกครั้งที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์คือความภูมิใจอย่างที่สุด

หลายคนในวงการบันเทิงต่างเล่าถึงช่วงเวลาล้ำค่าที่ได้เคยมีโอกาสถวายงาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งในอดีต ธ สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

หนึ่งในนั้นก็มีอดีตนางเอกดัง กวาง กมลชนก ก็ได้โพสต์ภาพ พร้อมย้อนเล่าช่วงเวลาที่มีโอกาสได้ถวายงาน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยว่า

“ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์คือความภูมิใจอย่างที่สุด และเป็นความทรงจำอันล้ำค่าที่อยู่ในใจตลอดมาและตลอดไป น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”

