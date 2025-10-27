ฮัลโหลดารา – ข้าวตู พลพจน์ รับบทตำรวจแสนดี ‘สารวัตรพิชิต’ ในละคร “พรหมพยศ” ปลื้ม ฟีดแบ็กดี ชวนแฟนๆ ติดตามเรื่องราวกำลังเข้มข้น
–รับบทตำรวจแสนดี ‘สารวัตรพิชิต’ ในละคร “พรหมพยศ” ทางช่อง 7HD แฟนๆ แอบเอ๊ะ จะมีพลิกมั้ย หนุ่ม ‘ข้าวตู พลพจน์’ เผยว่า “ฟีดแบ็กถือว่าดีเลยครับ สำหรับบทตำรวจ จะต้องมีความภูมิฐานนิดหนึ่ง ไม่ยาก แต่ทุกอย่างจะต้องคำนึงถึงบทบาทและชุดตำรวจที่เราสวมใส่อยู่ด้วย แฟนๆ เข้ามาชื่นชมในความซื่อสัตย์ ดูเป็นตำรวจน้ำดี เป็นคนดี ก็มีถามว่า ตอนหลังนี่จะพลิกไหม จะทำดีมาหลอกคนดูหรือเปล่า ก็ต้องรอติดตามนะครับ ตอนนี้เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลย”
–รับบทบาทใหม่เป็น เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย คนที่ 9 ใน รายการ Iron Chef Thailand ทางช่อง 7HD ‘เชฟอาร์ต’ ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ เผยว่า “รู้สึกตื่นเต้นเพราะก่อนหน้านี้รับหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินและก็ไม่เคยลงแข่งขันอะไรเลย แต่ด้วยประสบการณ์เรื่องของการทำงาน 30 ปีผมเลยค่อนข้างมั่นใจในฝีมือเลยอยากจะมาแสดงให้ทุกคนได้เห็น อยากจะลองหาความท้าทาย ความตื่นเต้น พอผมเปิดตัวเป็นเชฟกระทะเหล็กคนใหม่เชื่อว่ามีคนอยากท้าผมแข่งเยอะแน่ ผมก็พร้อมยินดีรับคำท้าและเจอได้หมดครับ”
–พร้อมจับคู่เสิร์ฟโมเมนต์ละลายใจ ‘พีพี กฤษฏ์’ และ ‘บิวกิ้น พุฒิพงศ์’ ในฐานะ “OPPO Finder” กับโชว์สุดพิเศษในงานเปิดตัว “OPPO Find X9 Series Launch Event พร้อม OPPO Enco X3s” หูฟังอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุด วันพุธที่ 29 ต.ค.นี้ ชมไลฟ์พร้อมกันทั่วประเทศทาง Facebook, YouTube และ TikTok ของ OPPO Thailand
–ปังข้ามประเทศ ภาพยนตร์ “ปันหยี I Sea You” ได้รับคัดเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ Madani International Film Festival 2025 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ภาพยนตร์ถ่ายทอดวิถีชีวิตและจิตวิญญาณอันงดงามของชาวประมงมุสลิมบน เกาะปันหยี หมู่บ้านลอยน้ำกลางอุทยานแห่งชาติพังงา เล่าผ่านเรื่องราวของ แพทย์อินเทิร์นสายปาร์ตี้ ที่ชีวิตพังจนถูกส่งไปประจำที่เกาะปันหยี ชุมชนมุสลิมกลางทะเลอันดามัน ซึ่งเปลี่ยนชีวิตและหัวใจของเขาไปตลอดกาล ฝีมือกำกับฯ ของ ‘อริญชัย รัตนวิจิตร’ แสดงโดย เซฟ ไซสวัสดิ์, กิ่ง อารียา , สุ่ย สมใจ, ภัค วรายุส์ ฯลฯ แฟนๆ ชาวไทยรอชมต้นปีหน้า