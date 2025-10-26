TEAM WANG design โดย “แจ็คสัน หวัง” เปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ “ACCEPTANCE” ในลุกส์ชุดขาวล้วนครั้งแรกของแบรนด์

TEAM WANG design ภายใต้การนำของศิลปินและไอคอนระดับโลก “แจ็คสัน หวัง” (Jackson Wang) เปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ ACCEPTANCE ลำดับที่หกของ COOKIES ที่สานต่อเรื่องราวแห่งอารมณ์และตัวตน ผ่านการออกแบบที่ผสมผสานความมินิมอลและความประณีตในทุกรายละเอียด

โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 ตุลาคม 2025 เวลา 12.00 น. (เวลาปักกิ่ง) หรือเวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของแบรนด์ ได้แก่ www.twd-official.com, WeChat Mini Program และ Tmall

คอลเลกชั่น ACCEPTANCE เปิดตัวลุกส์ชุดขาวล้วนครั้งแรกของแบรนด์ ประกอบด้วยแจ็กเก็ตยีนส์และกางเกงยีนส์ ที่สื่อถึงช่วงเวลาแห่งการโอบรับด้านมืดของตนเอง สัญลักษณ์ของการตระหนักว่าเงามืดไม่ได้หมายถึงการไร้ซึ่งแสงสว่าง แต่คือการเข้าใจว่าเงานั้นมีอยู่ได้ก็เพราะแสง

ความบริสุทธิ์ของสีขาวตัดกับไลน์อัพเสื้อผ้าสีดำล้วน เกิดเป็นภาษาภาพที่สะท้อนถึง พลัง และความลึกซึ้งที่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน และยังนำเสนอในโทนสีเอกลักษณ์ของ TEAM WANG design คือสีดำและสีขาว มีไอเท็มหลักอย่างเสื้อสูทคอจีน, เสื้อแจ็กเก็ตหนัง และ เสื้อแจ็กเก็ตยีนส์

ผลิตจากวัสดุระดับพรีเมียมอย่างหนังแกะและเทนเซล (Tencel) เติมดีเทลด้วยอะไหล่โลหะลายด่าง แผ่นโลหะสลักโลโก้ “TEAM WANG DESIGN” และขอบผ้าดิบขรุขระ สะท้อนความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ

โดยแรงบันดาลใจของ ACCEPTANCE มาจากการเดินทางภายในใจของ แจ็คสัน หวัง ที่ถ่ายทอดบทสนทนาระหว่าง ‘แสงและเงา’ ความกลัว ความเสียใจ และความไม่มั่นใจไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอ แต่คือสัญลักษณ์ของการตระหนักรู้และความเข้มแข็งนั่นเอง

