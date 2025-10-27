อ.เบียร์ ฅนตื่นธรรม ตอบ “เอ๊ะ อิศริยา” จี้ปม ไม่มีลูกใครจะดูแล เผยคนโสดควรดูแลตัวเอง เก็บเงินให้มาก อยู่บนคานแต่สุข เหงาบางวัน ดีกว่าอยู่ใต้คานแล้วทุกข์
แค่อีพีแรกก็สนุก และถูกใจคนโสดสุดๆ โดยเฉพาะสาวๆ ทั้งหลายที่ชอบถูกตั้งคำถามจากป้าข้างบ้าน ทำไมถึงไม่มีคู่ ไม่มีลูก แก่มาใครจะดูแล งานนี้ เอ๊ะ อิศริยา สายสนั่น จึงชวน อ.เบียร์ ฅนตื่นธรรม มาในรายการ “โสดโซไซตี้ (Single Society)” ทางยูทูบช่อง KRP Entertainment รายการวิดีโอพอดแคสต์ ร่วมพูดคุยกันอย่างเข้มข้นถึงเรื่องราวชีวิตคนโสด โดยเฉพาะการเผชิญกับคำถามบีบคั้นจากสังคมว่าทำไมถึงไม่มีคู่หรือไม่มีลูก อ.เบียร์ จึงเปิดใจถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในฐานะคนโสด พร้อมชี้ให้เห็นว่าความเศร้าและเหงาในชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว และการดูแลตัวเอง ถือเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของชีวิตที่มีคุณค่า ใครพลาด! สามารถติดตามชมการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและแฝงไปด้วยแง่คิดดี ๆ ที่จะทำให้คุณมีกำลังใจในการใช้ชีวิตโสดต่อไป
https://youtu.be/_XtrGSxX8wA?si=KhR6AIsQaAQRApVG
มีคำพูดนึง หลายคนที่ถูกถามมันจะเจ็บจี๊ดอย่างหาว่าหนูขึ้นคาน ไม่มีใครเอา สำหรับผู้หญิงที่มีอายุเยอะแล้ว จะตอบไงดี?
ก็ไม่ต้องสาระแน แก่ก็แก่ที่หน้ากู ที่ตัวกู ไม่ใช่แก่ที่มึงจ๊ะ มึงมีหรือยัง ถ้ามีแล้ว มีไม่ดี ก็ยอมอยู่เป็นโสด กูขออยู่บนคานแบบมีความสุข ดีกว่าอยู่ใต้คาน แล้วมีความทุกข์เหมือนมึง กูไม่เอาหรอก ดังนั้นเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเอง เราอยู่บนคาน เราอยู่เป็นโสด 30 ยังแจ๋ว เรายังแจ๋วอยู่เลย ที่สำคัญปากกูก็แจ๋วมากด้วย นี่ประเด็น
เราแจ๋วขนาดนี้ เรามีความสุข เรามีเงินทอง ตอบสนองต่อความต้องการ เราไม่มีความทุกข์ ในขณะที่เราไปนั่งดูเอนเราไม่โสด โดนสอยไปแต่อายุ 20 ปี แบบนี้ เยื้อพรหมจารีขาดไปตอนอายุเท่าไร เราไม่รู้ แต่ในขณะที่เรารักษาความบริสุทธิ์ หรือขาดไปแล้วก็แล้วแต่ แต่เราไม่มีเป็นตัวเป็นต้นแค่นั้นเอง แต่สุดท้ายแล้วคำถามคือ เรายังมีความสุขกว่าเขาไหม เราเห็นเขาทะเลาะกับผัว สุดท้ายเขาวิ่งมาหาเราในฐานะเราโสด แล้วก็มาปรึกษาตลอด เดี๋ยวมีปัญหาเรื่องผัว ลูก เรื่องเงินที่ดูแลครอบครัวไม่ได้ เดี๋ยวทะเลาะกันอีกแล้วผัวมีกิ๊ก
ปัญหาเยอะแยะ แต่เรากลับไม่มีปัญหาอะไรเลย ปัญหาเดียวคือ กูเหงา กูหงี่ แค่นั้นเองที่เรามี สุดท้ายเรามีความสุขไหม เราใช้เงินแบ่งใครไหม เอ่อไม่แบ่ง เรากินอิ่มนอนหลับไหม เรากินอิ่มนอนหลับ เราสุขสบายดี แค่ใคร่ เหงา เหงาเราแก้ด้วยการไปเที่ยว โทรคุยกับเพื่อนได้ ฯลฯ สุดท้ายแล้วโสดแล้วเหงา ยังดีกว่ามีปัญหาวุ่นวายเต็มครอบครัว เต็มหัวกบาลไปหมดฯลฯ
อาจารย์ทำให้คำว่าขึ้นคาน ดูมีบุญมาก?
มันมีบุญนะ มีบุญ
แต่มันจะมีคำนึงที่ชอบถูกถามว่า วันนึงแก่ตัวไปแล้วใครจะมาดูแล?
เอาไรมาวัดว่ามันจะดูแล ทุกวันนี้มันแทบจะเอาตีนมาเขี่ยพ่อ เขี่ยแม่มันด้วยซ้ำ บางทีข้าวมันก็ป้อนทางปาก บางทีถ้าเป็นพ่อแม่ที่ดี ดูแลลูกดีก็อาจจะรอด แต่เรามั่นใจได้ไงว่า เราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้อย่างไร ที่จะทำให้ลูกกตัญญูกับเรา มีลูกก็ไม่ได้หมายความว่าจะกลับมาดูแลเรา ผัวก็ไม่ได้หมายความว่า ระหว่างทางมันจะอยู่กับเราจนแก่ตาย ระหว่างทางมันอาจจะแยกไปอยู่ที่ไหนก็ได้ ทำไมต้องคิดว่าเขาต้องดูแลเรา ทำไมไม่คิดว่าเราต้องดูแลเขา และทำไมไม่คิดว่าเราจะดูแลตัวเอง เก็บเงินให้เยอะมากที่สุด แล้วเอาเงินนั้นแหละมาจ้างให้คนมาดูแลเรา เวลามีเงินจ่ายเงินไปใครก็อยากดูแลเราอย่างดีด้วยซ้ำ
คนอยู่ด้วยกันนานๆ มันเก็บกดไหม 30 ปี สามีเก็บกดไหม มันเคยเกลียดเรา คบกันมานาน สันดานมันออกหมดแล้ว วันนึงที่มีโอกาส ในการดูแลเรา วันนั้นโอกาสมันจะซ้ำเรา จะมีสักกี่คนที่ป่วยติดเตียง หรือแก่ชราไป เขาจะดูแลเรา ทั้ง ๆที่เราไม่เคยดูแลเขาจริงจัง ด่าเขาเช้าชามเย็นชาม สุดท้ายแล้ววิธีดีที่สุด ดูแลตัวเอง พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เราพึ่งตนพึ่งธรรม อย่าไปพึ่งคนอื่น คนหลายคนตั้งคำถามกับอาจารย์ว่า ทำไมไม่มีลูก กูพึ่งตัวเองได้ ใส่ผ้าอ้อมเองได้ แต่ถ้าป่วยติดเตียงในที่สุด กูมีเงิน เก็บเงินไว้เรียบร้อยแล้ว สำรองไว้ทุกอย่าง ถึงเวลาเอาเงินจ่าย ทุกอย่างพอมันหมดก็ตายแค่นั้นเอง สุดท้ายทุกคนจะเดินสู่ความตายด้วยกันทั้งสิ้น ดูแลให้ดีแค่ไหน ตายไหม ตาย ดูแลไม่ดีตายไหม ตาย สุดท้ายเดินทางไปสู่ความตายทั้งสิ้น จะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมว่าใครจะต้องมาดูแล ฯลฯ
