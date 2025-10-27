หล่อไม่เปลี่ยน! หมู ดิลก วัย 69 ปี ทำแฟน ๆ ตะลึง คลิปไวรัลความหล่อเหมือนหนุ่มรุ่นกลาง-เปิดเคล็ดลับหล่ออมตะ

กลายเป็นไวรัลทันทีสำหรับคลิปของนักแสดงรุ่นใหญ่ หมู ดิลก ทองวัฒนา วัย 69 ปี หลังมีผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งโพสต์คลิปตอนบังเอิญเจอกับอาหมู ความหล่อและความดูดีของเขาทำเอาแฟน ๆ ที่อยู่ตรงนั้นฮือฮา พร้อมชมเป็นเสียงเดียวกันว่า “โห หล่ออะ”, “หล่อมาก”, “หล่อจริง ๆ” และแทบไม่อยากเชื่อว่านี่คือคนใกล้ 70 เพราะไม่ว่าจะใบหน้าหรือรูปร่างก็ยังดูดีเหมือนหนุ่ม ๆ วัย 30-40 ปีเลย

Cr. Tiktok : Dedear

โดยในไอจีของเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปดังกล่าว พร้อมระบุว่า “69แล้ว ดูแลสุขภาพ ใส่ใจออกกำลังกายนะครับ 👌คุณหมอฟรุ๊ท @doctorfruit >ส่งต่อคลิปนี้มาให้ในIG ขอบคุณเจ้าของคลิปนี้(ต้นทาง) ขอขอบพระคุณ🙏 คนดูผลงานละครของผมทุกๆคนด้วยความอบอุ่นหัวใจครับ “Be happy always ”

#หมูดิลก #ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก

