กาย-ฮารุ พาลูกๆ สัมผัสด้วยตัวเอง ตามรอยโครงการพระราชดำริ พระพันปีหลวง แฟนๆ ชื่นชมครอบครัว พ่อแม่ต้นแบบปลูกฝังลูกทางถูกต้อง

เป็นครอบครัวตัวอย่างที่แฟน ๆ ชื่นชมแนวทางการเลี้ยงลูก สำหรับนักแสดงหนุ่ม กาย รัชชานนท์ และภรรยา ฮารุ สุประกอบ มักจะพาลูก ๆ ทำกิจกรรมนอกบ้าน ไปสัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติจริงด้วยตัวเอง ล่าสุดพาลูกๆ ทั้ง 3 คน น้องคีริน, น้องไนร่า และน้องเอเดน ไปสวนพฤกษศาสตร์ จ.ระยอง ตามรอยโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดย ฮารุ โพสต์ภาพลูก ๆ ทั้ง 3 คน ระบุว่า “สิ่งที่ลูกได้ยิน บางทีอาจลืม สิ่งที่ได้เห็น จะทำให้จำได้ แต่สิ่งที่ลูกได้ทำ ลูกจะเข้าใจ มัมกับแด๊ดพาลูกไปสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง ตามรอยโครงการพระราชดำริของ #พระพันปีหลวง เรื่องที่มัมแด๊ด เล่าก่อนได้ไปอาจฟังดูน่าสนใจ แต่คงไม่เท่ากับการได้ไปเห็น และสัมผัสด้วยตัวเอง จริงไหมลูก

กาย-ฮารุ พาลูกๆ ตามรอยโครงการพระราชดำริ พระพันปีหลวง

 

ซึ่งมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมครอบครัวนี้ อาทิ จริงๆ ค่ะ อนาคตของชาติจะดีได้ ส่วนนึงมาจากครอบครัว พ่อแม่ที่ปลูกฝัง ในทางที่ถูกต้อง, ภูมิใจที่รักครอบครัวนี้ พ่อแม่คือต้นแบบนำทางลูก รักนะทั้งครอบครัว, สามกุมารจะเติบโตแบบคุณภาพทั้งทางกายและใจ น้องมีครอบครัวที่อบรมมาดี, ชื่นชมค่ะ เด็ก ๆ โตเป็นเด็กดีเพราะการอบรมของพ่อแม่, ชอบครอบครัวนี้จังเลยสอนลูกดีมาก จริงค่ะ คนที่สัมผัสและเคยเห็นจะเข้าใจค่ะว่าทำไมถึงรักพระองค์ท่าน ฯลฯ

