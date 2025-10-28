เพื่อนสนิทก็เพิ่งรู้! ผัดไท เล่านาทีชีวิตจู่ๆเวียนหัวคิดว่าจะตายนอนที่พื้น3วันอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้ คนขายอาหารตามสั่งบุกห้องช่วย – ย้ายบ้านบ่อยประกาศขายคอนโดกลางกรุงราคาพิเศษ
รายการตีท้ายครัว มาเปิดคอนโด ผัดไท ดีใจ ดีดีดี จะย้ายบ้านอีกแล้วประกาศขายคอนโดกลางรายการว่า คอนโด 194 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ อยู่ย่านพร้อมพงศ์กลางกรุงเทพฯ ทั่วไปขาย 14-15 ล้าน แต่ ผัดไท ขาย 10.5 ล้าน ราคาดี
โดยรายการยังพาเพื่อนซี้ ก้อง ปิยะ และ ท็อป ดารณีนุช มาเม้าธ์มาอำ ผัดไท เรียกเสียงฮาสนั่น ก่อนที่ ผัดไท จะเล่านาทีชีวิตเหตุการณ์ตอนอยู่คนเดียว หลานชายที่ปกติจะอยู่ด้วยไปทำงานที่เยอรมันแล้วเกิดอาการป่วยไม่มีใครรู้ว่า
“เวียนหัว ถ้าตายบนเตียงมันจะเตียงเลอะมั้ย เลยลงไปนอนที่พื้น วิ้งๆๆ อยู่ในห้อง 3 วัน แต่ก่อนหน้าคอนโดมีคนขายอาหารตามสั่ง กินเขาทุกวัน 3 วันไม่ลงไป ปกติจะเรียกหา เขาต้องให้ลูกเขาบุกขึ้นมาเคาะเรียก คุณผัดไท คุณผัดไท ”
“บุกนะเพราะคอนโดจะไม่ให้คนนอกขึ้น เด็กบุกขึ้นมาหา คุณผัดไท คุณผัดไท ก็ไม่นี่..จนเขาต้องตามคนมาจัดการเรียกๆๆ แล้วเอากุญแจสำรองมาไข ”
ท็อป : เราก็ไม่รู้เรื่องเลย
อาร์ต พิธีกร : น่ากลัวนะ
ผัดไท : ตอนนั้นนะ
ก้อง : อันนี้คือเคสจริงหรือคิดขึ้นมาเป็นเรื่อง
ผัดไท : เรื่องจริง นอน3วันแต่มึน ผลก็คือไฮโปไทรอยด์ต่ำ ผมจะร่วง มันจะดาวน์เหมือนคนหลับตา ไหลตาย
ท็อป : ถ้าเขาไม่มาเรียกตายมั้ย
ผัดไท : ไม่รู้
ป๋อ : ผมว่าตายนะ โทษๆๆ เพราะเราไม่ได้กินอะไรเลย
ผัดไท : มันเหมือนคนหลับง่วงแล้วง่วงอีก
อาร์ต : 3 วันก็ไม่ได้กินน้ำกินข้าว
ผัดไท : ไม่ได้กิน เพราะนอนไม่ได้ใช้พลังงาน
ถามว่าขายคอนโดนี้แล้วจะไปอยู่ที่ไหน ท็อป ช่วยตอบว่า “เราจะไปเอาหลักเอาการกับผัดไทยาก เพราะวันนี้เขาบอกจะไปอยู่บางแสน พอถึงหน้างานจริงๆ กำเงินไว้แล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนอีก อย่าไปอะไรกับเขา ”
ก้อง : (อำหนักอีก)เดี๋ยวเขาเป็นอะไรก็ออกข่าวอยู่แล้ว เราแค่เตรียมตัวไปถึงงานร้องไห้ เล่าเรื่องสร้างเรื่องเขาเป็นยังไง สร้างเรื่องไปออกข่าวแล้วก็กลับ
ผัดไท : กลับไม่กลับตัวเปล่า เอาซองกูไปด้วย (เพื่อนอำกันไปอำกันมาหนัก)
พร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ตอนป่วยรุนแรงอีกหลายครั้งแบบติดตลก แต่ตอนนี้หายดีแล้ว และดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างดี