มิตรภาพเหนียวแน่น! เดียร์น่า โพสต์ช็อตเฟรมคู่ ลิซ่า Blackpink ภูมิใจในตัวน้องน้อย ชมเก่งที่สุด

จบลงไปแล้ว สำหรับคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR < DEADLINE > IN BANGKOK ทั้ง 3 รอบ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ท่ามกลางแฟนเพลงนับแสนที่มาจอยไปกับหลากหลายเพลงฮิตและเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดเต็มของทั้ง 4 สาว เจนนี่ จีซู ลิซ่า และ โรเซ่ แบบประทับใจไม่รู้ลืม สมการรอคอยกว่า 2 ปี

เช่นเดียวกับนักแสดงสาว เดียร์น่า ฟลีโป ที่ไม่พลาดมาชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ ทั้งในฐานะ BLINK และเพื่อนสนิทของ ลิซ่า โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพความประทับใจกับช็อตเฟรมคู่ พร้อมเขียนข้อความสุดซึ้งถึงน้องสาวคนเก่งว่า

“Watching you shine never gets old. @lalalalisa_m You keep growing stronger, brighter, and more amazing every time. I’ll always be right here cheering you on. Soooo proud of you my lil sis น้องน้อย เก่งที่สุดเลยย my heart’s so full. #blackpink #day3”

ขอบคุณที่มา IG : dianaflipo

