ไรอัล แจงดราม่าแฟนคลับตีกัน ยันไม่ได้มีปัญหากับ น้องต้นข้าว วอนเอฟซีใช้ชีวิตให้มีความสุข
มาร่วมเดินพรมแดงในงาน MAYA TV AWARDS 2025 ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โลฟ์สโตร์ บางกะปิ นักร้องหนุ่มขวัญใจแม่ยก ไรอัล กาจบัณฑิต จำปาศิลป์ เอ่ยปากว่าตื่นเต้นจนทำตัวไม่ถูก แต่ก็อุ่นใจที่มีแม่ๆ ให้กำลังใจแน่นงาน
นอกจากนี้ หนุ่มไรอัล ได้เผยถึงเรื่องที่ยังรับมือไม่ได้แม้จะอยู่ในวงการมานานเกือบ 4 ปีแล้ว ก่อนจะเคลียร์ประเด็นดราม่าระหว่างแฟนคลับของตัวเองกับแฟนคลับน้องต้นข้าว สุปรียา หรือ ต้นข้าว ดวลเพลงชิงทุน ที่ทะเลาะกันในโซเชียล
วันนี้มาเดินพรมแดงรู้สึกยังไงบ้าง?
“รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาเดินพรมแดง ทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง แต่ก็ตั้งใจเต็มที่ แล้วสิ่งหนึ่งที่รู้สึกอุ่นใจและสบายใจก็คือออกงานแต่ละทีก็มีแม่ๆ มาคอยให้กำลังใจตลอด เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำในชีวิตก็คือมาเจอกันมาจอยกัน อย่างพอเข้างานมาแถวข้างหน้าก็จะเป็นคนคุ้นเคยคนรู้จักแล้ว แม่ๆ จะมาจองที่กันตั้งแต่หัววันเลย เขียนชื่อแม่นั้นแม่นี้แปะจองเอาไว้ เคยมีบางงานเขาไปเขียนชื่อทับของเจ้าภาพ ผู้ใหญ่ และลูกค้าด้วยก็มี เห็นแล้วก็ตลกดี“
จนถึงตอนนี้อยู่ในวงการมากี่ปีแล้ว ?
”น่าจะประมาณ 4 ปีครับ รู้สึกแฮปปี้และดีใจที่ได้เจอพี่ๆ ดาราหลายคน แต่ละคนก็น่ารักกับเรามาก ส่วนเราก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด ถือว่าหนักเหมือนกันกับการที่เราต้องฝึกฝนตัวเองทุกวัน เรียกว่าได้ประสบการณ์เยอะมากทั้งในเรื่องของการทำงาน การคอนโทรลงาน รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ถ้าถามว่ายังมีอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองยังปรับตัวไม่ได้ไหม เรื่องที่รับมือไม่ได้เลยก็คือการตื่นมาร้องเพลงตอนเช้า ผมไม่ชอบร้องเพลงตอนเช้า เสียงมันยังไม่ค่อยมาด้วย ขนาดตัวเองยังไม่ค่อยจะตื่นเลยเสียงมันจะตื่นได้ยังไง อาจจะมีงอแงด้วย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนจ้างงานเช้าเยอะเหมือนกัน ต่อให้รับมือไม่ได้แต่ก็ไม่เลี่ยงหรอกเงินทั้งนั้น(หัวเราะ) ซึ่งบางครั้งเสียงก็ออกบ้างไม่ออกบ้าง แต่ไม่รู้ล่ะเอาเงินไว้ก่อน“
ถามถึงดราม่าในโซเชียลระหว่างแฟนคลับเรากับแฟนคลับน้องต้นข้าวที่ทะเลาะกัน?
“เรื่องดราม่าเขาก็เคลียร์กันไปแล้ว จริงๆ ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเป็นการเข้าใจผิดกัน แล้วตัวผมเองกับน้องต้นข้าวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน เจอกันรักกันดีทักทายกันปกติ น้องเองก็เป็นคนน่ารัก แต่ในส่วนของการทะเลาะกันตีกันก็เป็นเรื่องของบุคคลท่านอื่นที่ไม่เข้าใจกัน แต่ในโซเชียลก็ได้มีการอธิบายในคอมเมนต์ไปแล้ว อีกอย่างเรื่องทะเลาะอะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติ เราก็ปล่อยให้เขาเคลียร์กันไป แต่ยอมรับว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าเรื่องมันจะแรง คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของเอฟซีแต่ละคนที่อาจจะไม่ถูกใจกันบ้าง อันนี้ก็อยู่ที่การแก้ไขสถานการณ์ของแต่ละคนไป คนที่เข้าใจก็คือเข้าใจ คนที่ไม่เข้าใจก็แล้วแต่ แต่ยืนยันว่าสำหรับผมกับน้องไม่ได้มีปัญหากัน สำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจกันอยู่ ผมก็อยากจะบอกว่าถ้ามันเหนื่อยก็พักเหอะ ใช้ชีวิตให้มีความสุข อย่าทำอะไรให้มันเครียดเยอะปวดหัว กินข้าวให้อร่อยฟังเพลงให้เพราะก็พอครับ