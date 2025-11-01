แนวโน้มความน่าจะเป็นในรอบสัปดาห์
(ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. – 8 พ.ย. 2568)
เศรษฐวุฒิ
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอาจได้ลาภทรัพย์สินเงินทองโดยไม่คาดคิด อาจถูกนินทาว่าร้ายจากผู้น้อยที่คิดไม่ซื่อหรือคนที่คุณภาพต่ำกว่า อย่างไรก็ดี จะมีผู้เชื่อคำพูดเขาเหล่านั้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อาจเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกาย หรือท่านเองที่พาตนเองไปเสี่ยงอันตรายต่างๆ การงานประสบความสำเร็จอย่างที่ท่านนึกไม่ถึง หรือท่านได้ลาภจากงานที่ทำสำเร็จไปแล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่การทำงานเป็นระยะเวลายาวนานควรทำด้วยความระมัดระวัง มักประสบอุบัติเหตุที่เกิดจากความร้อน เปลวไฟ หรือไฟฟ้า ผู้ที่วิ่งเดินออกกำลังกายเช้าๆ เย็นๆ มักตกท่อบาดเจ็บพอสมควร คนโสดจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมาก
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำงานร่วมกับใครก็ตามมักได้รับการโต้แย้งโดยไม่มีเหตุผล ระยะนี้ทำอะไรก็มีศัตรูขัดแข้งขัดขามาก มีรายจ่ายสูงเป็นพิเศษหรือเงินสดที่นำติดตัวไปนั้นสูญหายโดยไม่รู้ตัว ผู้ร่วมงานชั้นผู้น้อยหรือบริวารไม่สมัครสมานสามัคคีหรือขัดแย้งกับท่าน ควรระวังการแตกร้าวเล็กๆ น้อยๆ กับหุ้นส่วนคู่สัญญา เพศตรงข้าม หรือคู่ครองคนรัก ญาติพี่น้องก็ขัดแข้งขัดขา การร้องขอความช่วยเหลือรับใช้จากใครมักทำได้ยาก จะไหว้วานอะไรใครก็พึ่งพาไม่ค่อยได้ แถมเขายังโต้เถียงกับท่านเสียอีกด้วย แต่เพื่อนฝูงของท่านจะกลายเป็นที่พึ่งพาที่เป็นหลักยึดที่มั่นคงแก่ท่านได้ การงานจะหนักและมักเจอเรื่องไม่คาดฝันเสมอ
ลัคนา (ลั) ราศีมิถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้ลาภทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าอันสมควรแก่อัตภาพของท่าน โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากนัก ซึ่งอาจเป็นเพราะความเมตตาจากผู้ใหญ่ในสำนักงานหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านสนิทสนมคุ้นเคยก็ได้ แต่ระวังจะเกิดแตกร้าวกับผู้ที่เคยให้ผลประโยชน์จนทำให้ท่านสูญเสียรายได้บางส่วนไปอย่างน่าเสียดาย การลงทุนเพื่อผลกำไรอาจไม่สมหวังเท่าที่ควร เพื่อนฝูงที่เพิ่งคบหากันไม่นานจะเชื่อฟังและรับฟังท่านเสมือนท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ของเขา จะนิยมชื่นชมยินดีในวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งในบ้านอย่างเกินจริง อีกทั้งควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายเอาไว้ให้มากๆ เพราะท่านจะเจ็บป่วยได้ง่ายมากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำอะไรก็ตามมักมีแต่เรื่องสูญเสียอยู่เสมอ แต่ไม่มีอะไรน่าหวาดกลัวหรือน่ากังวลใจอะไร การเดินทางระยะสั้นๆ เพื่อติดต่องานราชการใดๆ จะราบรื่น จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับญาติมิตร อาจมีการใช้จ่ายเงินทองเพื่อการสมาคมหรือเลี้ยงดูปูเสื่อญาติพี่น้องที่ตกระกำลำบาก อาจมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนคู่สัญญาที่ทำให้ท่านวิตกกังวลใจ ควรระวังจะรุนแรงถึงขั้นจากลากันให้มากๆ ท่านที่เจอะเจออะไรหนักๆ มา ระยะนี้เสมือนท่านได้หยุดพักผ่อนชั่วคราว เพราะดาวพฤหัสบดี(5) โคจรมาอยู่ในราศีของท่านจนถึงช่วงสิ้นปี การงานในความควบคุมดูแลของท่านจะเจริญรุดหน้าในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอาจจำเป็นต้องทำการบางอย่างที่ได้ไม่คุ้มเสีย เช่น ออกเงินเลี้ยงอาหารผู้ใหญ่หรือบริวารที่ทำงานให้แก่ท่านก้อนใหญ่ แต่เขากลับจำชื่อท่านไม่ได้หรือไม่ทำงานให้ท่านด้วยซ้ำ ทำอะไรเกี่ยวแก่ผู้อื่นมักพลาดพลั้งโดยไม่ตั้งใจ หรือท่านช่วยเหลือใครแล้วเขากลับไม่เห็นคุณความดีของท่าน การหวังผลประโยชน์ระยะไกลได้ผลดีกว่าระยะใกล้ การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องทางวิชาการอาจเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของท่าน พูดอะไรกับผู้ใหญ่หรือผู้น้อยในวงการงานควรระมัดระวังอย่างมาก เพราะท่านพูดตรงๆ เขาก็หาว่าท่านก้าวร้าว จะพูดอ้อมๆ เขาก็เอาไปตีความผิดๆ ทางที่ดีท่านนิ่งเฉยดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้รับข่าวสารที่ดีในเรื่องการเงินรายได้ หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย บ้านเรือนหรือที่ดินที่ครอบครองจะประสบปัญหาให้ท่านต้องแก้ไข ซึ่งท่านควรหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ผู้ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมากจะถูกชักชวนให้ลงทุนก้อนใหญ่ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ไม่ยากนักและท่านก็มีโอกาสที่ดีเสียด้วย ระยะนี้ท่านหวังโชคลาภอะไรในระยะเวลาอันใกล้ได้ดี ไม่ควรสนิทสนมกับผู้คนในปกครองมากจนเกินไป เพราะพวกเขาจะตีตัวเสมอท่านจนกลายเป็นเรื่องปีนเกลียวขึ้นมาได้ง่ายๆ การค้าขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ท่านจะเสียเปรียบ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านไม่ควรใช้ระเบียบข้อบังคับหรือเป็นใช้คำสั่งอันเข้มงวดกับสมาชิกภายในบ้านของท่าน การท่องเที่ยวทางไกลอาจต้องเลื่อนออกไปชั่วคราวหรือไม่ค่อยสุขสบายนัก ท่านที่เคยใช้ชีวิตอย่างมีอิสระจะทำอะไรผิดๆ พลาดๆ อยู่เสมอ อาจเป็นเพราะท่านมักเลือกเส้นทางที่ง่ายมากกว่าการตกระกำลำบาก แต่ผลระยะยาวอาจไม่ทำให้ท่านสะดวกสบายอย่างที่คิด ทางที่ดีท่านควรทำในสิ่งที่ถูกที่ควรโดยไม่อาศัยทางลัดจะดีกว่า ถ้ามีโครงการระยะไกลหรืองานที่ต้องทำร่วมกับชาวต่างชาติต่างภาษาท่านควรระงับไว้ก่อน ท่านที่รับเงินก้อนในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนใดๆ อาจกลายเป็นข้อผูกมัดระยะยาว
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำงานด้วยความกล้าหาญเข้มแข็งอดทนทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของกิจการในหน้าที่ ดาวอังคาร(3) โคจรในราศีของท่าน ท่านจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือเพศตรงข้ามที่มีลักษณะแปลกแตกต่างจากคนในสังคมของท่าน จะมีจังหวะในการทำความดีเพื่อหมู่คณะและสร้างความดีความชอบให้แก่ตนเอง แต่ท่านไม่ควรเจรจาต่อรองหรือพูดบรรยายให้แก่คนหมู่มากฟัง เพราะจะเกิดความเข้าใจผิดหรือสื่อสารผิดพลาดจนก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองได้ง่าย จะมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมหรืออาณาบริเวณรอบๆ บ้านท่านในทางที่ดีขึ้น การงานจะติดขัดกว่าที่คาดคิด
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้ลาภจากหุ้นส่วนผู้ร่วมงานหรือการทำกิจการร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความเปลี่ยนแปลงในด้านผลประโยชน์การเงินดีขึ้นจากหลายทาง ได้ลาภจากคู่ครองคนรักหรือเพื่อนฝูงใหญ่ของเขาเล็กน้อย จะได้ข่าวดีเรื่องการงาน พนักงานประจำอาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ส่วนเจ้าของกิจการจะมีเงินดีๆ เข้ามา ท่านมีอาชีพอะไรอยู่ก็ตามจะได้รับการตอบรับจากเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ หรือหน่วยงานราชการเป็นอย่างดี ผู้ที่ท่านไม่ชอบหน้าหรือเป็นศัตรูของท่านจะขึงขังเอาจริงเอาจังกับท่านจนท่านเกรงกลัวหรือเข็ดขยาด หากเป็นลูกหนี้ใครก็ควรรีบชดใช้เขาจะดีกว่า จะได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากไฟและความร้อน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะรู้สึกหงุดหงิดกับบริวารหรือบุคคลชั้นผู้น้อย แม้เขาเหล่านั้นจะทำงานกับท่านมานานแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ควรอาละวาดเอากับบุตรหลานหรือบริวารในปกครองของตนเองจนเขาตื่นกลัวเกินไป ผู้หลักผู้ใหญ่จะหมางเมินเหินห่างจากท่านอย่างไม่มีเหตุผล ญาติพี่น้องก็มีธุระปะปังมากจนไม่สามารถไปมาหาสู่กับท่านได้เหมือนเคย แต่ท่านจะได้ข่าวดีจากผู้ร่วมงานว่าพวกเขาได้ดีมีความสุข และท่านก็พลอยสุขใจไปด้วย มีเกณฑ์ได้ลาภเล็กๆ น้อยๆ จากญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัว จะมีรายจ่ายมากหรือมีผู้คอยช่วยใช้เงินของท่านอยู่เสมอ อาจมีผู้มาขอยืมเงินเพราะคิดว่าท่านเป็นเศรษฐีก็ได้
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำงานอย่างทรหดอดทน ไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพหรืองานบ้านซึ่งมีผู้ช่วยทำอยู่แล้ว มีกำลังใจสูงในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ชาวราศีนี้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหารหรือตำรวจ ที่มีหน้าที่จับผู้ร้ายจะทำงานได้ผลดีมาก เช่น จับกุมหัวหน้าโจรคนสำคัญได้ เป็นต้น ส่วนท่านที่เป็นคนธรรมดาจะมีหลักเหลี่ยมเท่าทันมิจฉาชีพหรือนักเลงหัวไม้ได้ดี ไปไหนผู้คนมักเกรงขาม อาจได้ชมภาพยนตร์ ละคร หรือสารคดีบันเทิงที่ท่านติดอกติดใจเป็นอันมาก ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างสงบเสงี่ยมภายในบ้าน ระยะนี้อาจแสดงอำนาจและวางกฎระเบียบภายในบ้านให้เรียบร้อยมากขึ้น แต่ไม่ว่าจะทำอะไรท่านควรใจเย็นให้มาก
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านใกล้ชิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบริวารของท่าน และนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีเป็นส่วนใหญ่ เช่น เข้าร่วมงานรับปริญญาหรืองานสำเร็จการศึกษาของบุตรหลาน อย่างไรก็ตามท่านควรระมัดระวังการเมาสุราอาละวาดจนเกิดเรื่องเดือดร้อนเอาไว้ด้วย เพราะระยะนี้สุรายาเมาและอบายมุขใดๆ ก็ไม่เหมาะกับท่านทั้งสิ้น โดยเฉพาะการออกเที่ยวกลางคืนไม่ปลอดภัยอย่างยิ่ง ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ควรงดไว้ก่อน ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้อื่น หรือต่อล้อต่อเถียงกับผู้ที่ไม่สนิทกัน ห้ามพูดถึงผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธพลในทางเสียหาย เพราะเขาจะเอาเรื่องท่านอย่างรุนแรง โดยไม่เห็นแก่ใครทั้งสิ้น