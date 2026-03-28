หมอช้าง เผยราศีรายได้เงียบ-รายจ่ายเพียบ เตือนต้องระวังเรื่องการเงิน ทั้งจากครอบครัวและบริวาร ทั้งสองราศีล้วนแต่มีรายจ่ายเยอะทั้งคู่ ต้องวางแผนกันให้ดี

ช่วงไตรมาสท้ายปลายเดือนแล้วด้วย หมอช้าง เผยราศีรายได้เงียบ-รายจ่ายเพียบ เตือนต้องระวังเรื่องการเงิน ทั้งเรื่องส่วนตัว-เรื่องครอบครัวถาโถมเข้ามา

ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วหลายคนการเงินอาจจะเริ่มฝืดบ้าง รอเงินเดือนออกด้วยใจระทึก หมอช้าง ทศพร โพสต์คลิปเตือนราศีที่ต้องระวังช่วงนี้เรื่องการเงินด้วยว่า

หมอช้าง เผย “ช่วงนี้มี 2 ราศีดวงการเงินต้องระวัง” ได้แก่

  • ราศีเมษ ผู้ที่เกิดวันที่ 14 เม.ย. – 14 พ.ค.
  • ราศีพิจิก ผู้ที่เกิดวันที่ 17 พ.ย. – 15 ธ.ค.

หมอช้าง เตือนราศีระวังรายจ่ายถาโถมจากไหนบ้าง

โดย หมอช้าง กล่าวว่า “ทั้งสองราศี เป็นราศีที่หาเงินได้ทั้งคู่ เพียงแต่รายจ่ายมีเข้ามาเยอะ บางคนก็เป็นรายจ่ายส่วนตัว อย่างราศีพิจิก ก็อาจจะเป็นรายจ่าย เกี่ยวข้องกับครอบครัว เรื่องบริวาร ทั้งสองราศีล้วนแต่มีรายจ่ายเยอะทั้งคู่ ต้องวางแผนกันให้ดี ”

ทีมข่าวสด 28 มี.ค.69

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