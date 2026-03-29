ดวงเฮงดวงปัง

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2569

โหร…บุศพันธ์

ดวงเฮงดวงปัง

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ

วันนี้ท่านมีการเดินทางสมความตั้งใจที่คอยอยู่มานาน ซึ่งอาจไม่เป็นผลดีแก่คนรักของท่านนัก อาจได้ข่าวร้ายเรื่องความเจ็บป่วยหรือความลำบากของญาติพี่น้อง ซึ่งท่านจะออกแรงช่วยเขาตามอัตภาพ การบำเพ็ญความดีต่อส่วนรวมจะมีผลดีกลับมาในไม่ช้า แต่ระยะนี้อาจต้องสูญเสียบางอย่างเสียก่อน

ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ

วันนี้ท่านจะต้องทำงานด้วยความเข้มแข็งกล้าหาญและอดทน แต่จะใช้ทรัพย์สินสิ้นเปลืองเพราะคิดผิดคิดพลาด สิ่งของที่มีความงามจะเสียหายหรือสูญหายอย่างน่าเสียดาย ผู้ใหญ่แนะนำวิธีทำการงานที่มีประโยชน์แก่ท่าน ลาภที่ได้มักเป็นเรื่องของข้อความรู้เฉพาะทางต่างๆ หรือเอกสารหนังสือที่มีประโยชน์

ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน

วันนี้ท่านจะประสบความสำเร็จในเรื่องที่คิดไว้ และจะเกิดขึ้นอีกหลายเรื่องตลอดทั้งเดือน ผู้มียศศักดิ์เข้าใจและเห็นใจท่านเป็นอย่างดี จะมีผู้แสดงตนเป็นคนสนิทสนมของท่านเพื่อผลประโยชน์แก่พวกพ้องของเขา การเงินเป็นปกติ แต่ท่านใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเสียเอง กิจกรรมทางไกลไม่ให้ลาภผลเท่าที่ควร

ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ

วันนี้ท่านที่ทำงานในด้านเอกสารหรือลายลักษณ์อักษรต่างๆ งานจะเริ่มหนักขึ้นและทับถมขึ้นอีกเล็กน้อย อาจต้องทำการพิมพ์หรือเขียนเป็นเวลานาน ควรระวังการเจรจาที่ยอกย้อนของบริวาร การออกกำลังกายหนักๆ อาจทำให้ร่างกายของท่านทรุดโทรมลงมากกว่าจะเป็นการส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น

ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์

วันนี้ท่านมีโอกาสหารายได้หรือโอกาสในการทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นในระยะสั้นๆ การเจรจาธุรกิจจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อท่านต้องทำซ้ำหลายครั้ง หรือต้องอดทนกับความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของคู่เจรจาสักหน่อย ท่านทำงานกับหน่วยงานราชการหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะได้ผลกำไรที่ดี ความรักใคร่ให้ลาภ

ลัคนา (ลั) ราศีกันย์

วันนี้ท่านควรงดเสี่ยงโชคสักระยะหนึ่ง เพื่อนร่วมงานในที่ทำงานของท่านเกิดขัดแข้งขัดขากันจนท่านเดือดร้อน ญาติมิตรสตรีไม่อยู่ในโอวาทของท่านจนน่าประหลาดใจ ความตั้งใจในการทำงานของท่านไม่ค่อยมีผู้อื่นเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเท่าไรนัก กิจธุระที่ติดต่อกับผู้ใหญ่ผู้มีอิทธิพลหลายท่านไม่ค่อยได้ผล

ลัคนา (ลั) ราศีตุล

วันนี้ท่านไม่ควรเข้าใกล้สิ่งก่อสร้างสูงใหญ่ เสาที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและป้ายที่อยู่บนยอดตึกสูง อาจโดนญาติผู้ใหญ่ตำหนิติเตียนในสิ่งที่ท่านไม่ได้กระทำ ซึ่งท่านยิ่งพยายามอธิบายเท่าไหร่เรื่องยิ่งบานปลายใหญ่โตออกไป ต่อไปนี้ท่านควรอยู่ในความสงบจะดีที่สุด การสื่อสารทั้งทางกิริยาวาจาไม่ส่งผลดีทั้งสิ้น

ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก

วันนี้ท่านมีบริวารที่มีความสามารถห้อมล้อมพร้อมเพรียง แต่บริวารผู้ใหญ่บางคนกลับเอาใจออกห่างจากท่าน เพื่อนฝูงจะเชื่อฟังและมาขอรับฟังความคิดเห็นจากท่าน กิจการทางไกลหรือการติดต่อทางไกลจะให้ผลดี บางท่านอาจได้รับข่าวดีจากทางไกลก็ได้ แต่ระวังการพูดจาล่วงเกินเพศตรงข้าม

ลัคนา (ลั) ราศีธนู

วันนี้ท่านมีอุบัติเหตุเล็กน้อยระหว่างการเดินทางหรือมีข้าวของชำรุดเสียหายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ทำอะไรควรหวังผลประโยชน์ระยะยาวๆ เพราะท่านมีเกณฑ์จะเสียผลประโยชน์หรือดวงตกหลังจากสิ้นเดือนพฤษภาคมไปแล้ว ระยะนี้แม้ท่านพูดกับคนบ้าใบ้ก็รู้เรื่อง กิจการที่ริเริ่มใหม่จะได้ผลดี

ลัคนา (ลั) ราศีมังกร

วันนี้ท่านจะได้เดินทางเพื่อไปดูบ้านเรือน ที่ดิน หรือการทำไร่นาสวนต่างๆ การทำคุณงามความดีของท่านจะเป็นที่นิยมชมชอบและนับถือของญาติพี่น้อง ได้ทำงานในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย แม้ท่านไม่ชำนาญก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ จากผู้อื่น จะมีโอกาสได้ปรับปรุงแก้ไขความสวยงามภายในบ้านของท่าน

ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์

วันนี้ท่านไม่ควรรื้อถอนหรือตัดสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ที่มีอยู่ในบ้านมานานๆ เพราะอาจเป็นการขัดลาภของท่าน ระยะนี้จะมีความราบรื่นในการทำงาน และไม่ต้องต่อสู้ฟาดฟันกับปัญหาอุปสรรคมากนัก มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าช่วงอื่นๆ จะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ในสำนักงานเป็นพิเศษ

ลัคนา (ลั) ราศีมีน

วันนี้ท่านจะชอบดูการแข่งขันต่างๆ แต่ถ้าท่านเข้าแข่งขันเองมักจะไม่ชนะ ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนใจอะไรก็ตาม คนในเครื่องแบบที่มียศศักดิ์อำนาจวาสนาจะช่วยท่านได้เสมอ เจอของเก่าของโบราณหรือเครื่องรางของขลังใดๆ ไม่ควรนำมาเก็บไว้กับตัว และควรระวังการแสดงความคิดเห็นของท่านอยู่เสมอ

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