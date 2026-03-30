ดวงเฮงดวงปัง
วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2569
โดย…บุศพันธ์
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะได้ลาภจากทางไกลที่เกินความคาดหมาย ถ้ามีการทำสัญญาใดๆ ท่านมักได้เปรียบ ไม่ควรให้คำมั่นสัญญากับมิตรภาพใหม่ๆ รวดเร็วจนเกินไป บริวารทำงานด้วยความจริงใจและจะประสบความสำเร็จดี ถ้ามีการแข่งขันต่างๆ ท่านมีโอกาสชนะเป็นส่วนมาก อาจได้ของเก่าของขลังมาครอบครอง
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านได้ขึ้นเงินเดือนเลื่อนขั้นหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ผู้ร่วมงานชั้นผู้น้อยหรือบริวารก็เอื้ออำนวยความสะดวกท่านอย่างดี ญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่เป็นสตรีจะให้ลาภหรือช่วยเหลือด้านการเงิน ท่านควรระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวกับทางไกลหรือชาวต่างชาติ ไม่ควรลงทุนโดยมีผู้ชักชวนหรือตัดสินใจลงทุนเร็วๆ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านได้รับผลประโยชน์จากหุ้นส่วนผู้ร่วมงานหรือการทำกิจการร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความเปลี่ยนแปลงในด้านลาภผลทางการเงินทั้งดีและไม่ดี แต่มักมีความสุขในหลายๆ เรื่องพร้อมๆ กัน อาจได้ลาภจากการเจรจาต่อรอง หรือการพูดคุยกับญาติมิตรที่สนิทสนมมากๆ จะทำให้ท่านมีความสุขมากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านไม่ควรดื่มสุราหรือเล่นการพนันใดๆ อาจมีอันตรายร้ายแรงตามสี่แยกต่างๆ การเดินหรือวิ่งข้ามถนนมีภัย ควรระงับโทสะอารมณ์ให้ได้ ไม่ควรไปวิวาทกับใคร เพราะท่านจะมีศัตรูมาก หรือต่อให้ท่านชนะก็อาจเสียทรัพย์หรือเสียมิตรภาพดีๆ ไป รายได้รายรับยังไม่เข้าตามเป้าประสงค์และรายจ่ายของท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีกำลังกายกำลังใจคึกคักเข้มแข็งในการช่วยเหลือเพื่อนฝูงใหม่ๆที่ตกทุกข์ได้ยาก การหวังผลประโยชน์ระยะไกลได้ผลดีกว่าระยะใกล้ การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมควรทำอย่างสุภาพอ่อนน้อมจึงจะอำนวยให้ชื่อเสียงของท่านดีขึ้น คู่ครองคนรักจะมองท่านในทางที่ดี หรือให้รางวัลที่ท่านทำดี
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมีอาชีพอะไรอยู่จะถูกต่อต้านขัดขวางโดยไร้เหตุผล หรือการงานค่อนข้างติดขัด ไม่ได้รับผลในการตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมบ้านเรือน ถ้ามีโครงการเช่นนี้อยู่แล้วควรระงับไว้ก่อน ใครชมว่าท่านมีชีวิตดีมั่งมีเงินทองอย่าดีใจ เพราะอาจเป็นการนำอันตรายมาสู่ ไม่ควรหลงเชื่อการลงทุนในหุ้นหรือหวยในช่วงนี้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านควรหลีกเลี่ยงการเข้าป่าล่าสัตว์หรือปีนต้นไม้ใหญ่ๆ เพราะอาจเกิดเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ การแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลในครอบครัวจะนำแต่ความเดือดร้อนมาให้ และเมื่อเกิดความเดือดร้อนขึ้นแล้ว ญาติพี่น้องก็ไม่กล้าช่วยเหลือใดๆ แต่การร้องขอและการเจรจายังคงพอทำได้ไม่ผิดหวัง
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านกับคู่หมั้นคู่สมรสทัศนะไม่ตรงกันหรือฝ่ายหนึ่งจะทำของร้อนหกรดอีกฝ่ายหนึ่ง มิฉะนั้น ก็เกิดการโต้เถียงโต้แย้งกันพอสมควร ซึ่งยกเว้นคู่ของท่านที่เป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาก็จะไม่มีเหตุนี้เกิดขึ้น สุขภาพที่ไม่ค่อยดีนักจะเริ่มดีขึ้น ท่านควรปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับร่างกายจิตใจจึงจะดี
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านเหมือนผู้ที่อยู่ในระเบียบข้อบังคับบางอย่างอันเข้มงวด จะท่องเที่ยวทางไกลแบบมีการผจญภัยพอสมควร ท่านที่เคยใช้ชีวิตอย่างมีอิสระจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ขาดหายไป อาจเป็นเพราะท่านมีเงินทองไม่มากพอที่จะอำนวยความสะดวกสบายอย่างที่ต้องการก็ได้ ท่านทำสิ่งใดก็ตามไม่ควรประมาททั้งสิ้น
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยไปกับการปรนเปรอตนเอง หรือการซื้อหาอาหารและยาบำรุงราคาแพงต่างๆ มารับประทาน การคาดหมายเหตุการณ์ล่วงหน้ามักแม่นยำ การอ่านสถานการณ์ทั่วไปและข่าวสารมหาชนจะเป็นจริงตามที่ท่านคิดเอาไว้ ระยะนี้ชาวต่างชาติจะส่งผลประโยชน์ให้ท่านโดยไม่รู้ตัว
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะติดต่อธุรกิจทำมาค้าขายกับคนต่างภาษา จะมีการวางแผนเดินทางไกล หรือลงทุนในท้องถิ่นที่ไกลบ้านไกลถิ่นกำเนิด หลังตุลาคมไปแล้ว บ้านหรือที่ประกอบอาชีพของท่านเจริญรุ่งเรืองขึ้น เช่น มีร้านสะดวกซื้อหรือร้านอาหารใหม่ๆ ที่มีชื่อเสียงมาตั้งอยู่ใกล้ จะสนิทสนมกับญาติพี่น้องมากยิ่งขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะเกิดความเข้าใจผิดกับคู่ครองคนรักด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่างยิ่ง อาจเป็นการสื่อสารเรื่องญาติพี่น้องที่ไม่ชัดเจน หรือท่านห่วงการงานมากเกินไป ระยะนี้ถ้าท่านรักษาน้ำใจของบริวารของท่านให้ดี บริวารที่ใกล้ชิดเหล่านี้จะแนะนำงานที่ทำรายได้เพิ่มขึ้นมาให้ ช่วงนี้ท่านพูดเจรจาอะไรก็ขัดลาภ