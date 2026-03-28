เปิด 5 อันดับราศี ดาวศุกร์ย้าย 28 มี.ค. รวยติดจรวด มีเกณฑ์ได้เงินก้อน เงินพิเศษ มีโอกาสใหม่ที่ต่อยอดเป็นรายได้ใหญ่ ปลดหนี้ ขยับฐานะ

ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละคนและแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง

หมอบอย เคลียร์ชัด เผยถึงอันดับดวงชะตาราศี ดาวศุกร์ ย้ายหลัง 28 มีนาคม รวยติดจรวด มีเกณฑ์ได้เงินก้อน เงินพิเศษ หรือโอกาสใหม่ที่ต่อยอดเป็นรายได้ใหญ่

อันดับ 1 เมษ ที่ผ่านมาเหมือนชีวิตต้องกัดฟันสู้ เหนื่อยก็ต้องทน เจ็บก็ต้องเก็บ หนี้สินเยอะ หลัง 28 มีนาคม เป็นต้นไป ดาวศุกร์ (๖) ย้าย ทับราศี ดวงการเงินจะค่อยๆ เปิดทางแบบชัดเจน งานที่ทำไว้เริ่มออกดอกออกผล มีเกณฑ์ได้เงินก้อน เงินพิเศษ หรือโอกาสใหม่ที่ต่อยอดเป็นรายได้ใหญ่ ดวงพญามหาราณี

อันดับ 2 มิถุน เข้าเรือนลาภะ ดวงโชคเกณฑ์ขยับแรง ชะตาชีวิตเริ่มเปลี่ยนจาก เหนื่อยมามากพอแล้ว ฟ้าจะไม่ปล่อยให้สู้ฟรี ดาวศุกร์ (๖) โคจร “ประคองตัว” เป็น “ตั้งตัว” ใครที่กำลังท้อ ขอให้อดทนอีกนิด เพราะรอบแห่งความมั่งคั่งกำลังเปิดประตูรอคุณอยู่ 100%

อันดับ 3 กุมภ์ ผ่านศึกหนักมาแล้ว ปฐมบทใหม่แห่งชีวิตกำลังจะเกิดขึ้น ยิ่งล้ม ยิ่งลุก ยิ่งลุก…ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เคยแบกทุกอย่างไว้คนเดียว เหนื่อยลึกแต่ไม่พูด จากที่เคยเงียบ จะเริ่มปัง ดาวศุกร์ โคจร เข้าเรือน สหัชชะ ได้ดวงพิเศษ เป็นปทุมเกณฑ์ ค้าขายดี ซื้อง่ายขายคล่อง จากนี้ชะตาพลิกแรง ปากพารวย ยืนหนึ่งให้สะใจ หัวเราะที่หลังดังกว่าแน่นอน

อันดับ 4 กรกฎ เป็นราศีที่แบกอะไรไว้เยอะมาก ทั้งภาระ ทั้งความกดดัน ทั้งความคาดหวัง แต่ข้อดีคือยิ่งเหนื่อยยิ่งแกร่ง และดวงหลังจากดาวศุกร์ เข้าเรือนกัมมะ งานก้าวหน้า มีเกณฑ์จับเงินก้อน ปลดหนี้ ขยับฐานะ หรือได้ช่องทางทำเงินใหม่แบบที่มองเห็นอนาคตยาว ๆ

อันดับ 5 สิงห์ ตลอดทั้งเดือนนี้เจอเรื่องให้ทดสอบจิตใจหลายอย่าง แต่สิ้นเดือนปุ๊บพลังดาวศุกร์ (๖) ก็เริ่มเคลื่อนไหวโคจร เข้าเรือนศุภะ โดดเด่น ผู้อุปถัมภ์ มีเกณฑ์โชคลาภ ใครที่ลงทุนอะไว้จะได้คืนทุน ลูกค้าเก่าๆ หนี้เดิมจะมาเคลียร์หนี้ที่เคยค้างเอาไว้ ของหายจะได้คืน ใครที่คิดร้ายจะกลับใจ ศัตรูจะกลายเป็นมิตร

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