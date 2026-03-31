ดวงเฮงดวงปัง
วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ.2569
โดย…บุศพันธ์

ดวงเฮงดวงปัง - ราศีใดจะได้ท่องเที่ยวสนุกสนานกับเพื่อนร่วมงาน ราศีใดอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามที่ไม่เหมาะสมจนเกิดการหึงหวงขึ้น

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ

วันนี้ท่านจะอยากลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวสวยงามกว่าปกติ หรืออยากหาซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางใหม่ๆ เพิ่มเติม หรืออยากเปลี่ยนทรงผมใหม่ให้ดูสวยงามทันสมัยขึ้น อย่างไรก็ดี ท่านไม่ควรใช้จ่ายตามอำเภอใจจนกระเป๋าฉีก เพราะท่านอาจได้ไม่คุ้มเสีย โดยเฉพาะท่านที่นำเงินในอนาคตมาใช้จ่ายในตอนนี้

ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ

วันนี้ท่านจะได้ท่องเที่ยวสนุกสนานกับเพื่อนร่วมงาน การเดินทางทั้งระยะสั้นและระยะยาวไม่ราบรื่น เพราะตัวท่านเองกลับทำผิดคิดพลาด การเดินทางไกลที่ห่างบ้านช่องมากๆ อาจถูกเลื่อนออกไปเพราะท่านจองตั๋วผิด สำนักงานของท่านอาจประสบความวุ่นวายหรือมีเหตุการณ์แปลกๆ เกิดขึ้นบ่อยๆ

ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน

วันนี้ท่านอาจได้เกี่ยวข้องกับการทำเอกสารหนังสือสำคัญ โฉนดที่ดิน หรือการศึกษาเล่าเรียนความรู้ใหม่ๆ แต่อาจมีเรื่องเสียเงินเสียทองเพื่อการเล่าเรียนของบุตรหลานแทนก็ได้ จะมีปัญหาอันเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หรืออาจต้องจากบ้านช่องถิ่นกำเนิดไประยะหนึ่ง ไม่ควรไหว้วานคนที่บ้านทำงานสำคัญๆ

ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ

วันนี้ท่านมีเรื่องขัดอกขัดใจเล็กน้อยเกี่ยวแก่บริวารหรือผู้ร่วมงาน หากผู้ร่วมงานชั้นผู้น้อยไม่ทำตามคำสั่งของท่านหรือทำผิดพลาดก็ไม่ควรว่ากล่าวตักเตือนเขาด้วยความรุนแรง หรือการพูดจาประชดประชันก็ไม่เป็นผลดีใดๆ ทั้งสิ้น การติดต่อสื่อสารมีปัญหาอุปสรรคมากมาย เครื่องมือสื่อสารอาจสูญหายก็เป็นได้

ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์

วันนี้ท่านยังคงมีลาภผลต่อเนื่องตามอัตภาพ รายจ่ายและรายได้ยังคงหมุนเวียนไปได้เรื่อยๆ แต่หากท่านควบคุมการใช้จ่ายไว้ได้จะเป็นผลดีต่ออนาคตมากกว่า ใครมาชักชวนร่วมหุ้นลงทุน ท่านควรตรวจสอบการเงินระยะยาวของเขาให้แน่ชัดเสียก่อน เพราะเขาอาจไม่ได้มีทุนรอนยาวนานมากมายนัก

ลัคนา (ลั) ราศีกันย์

วันนี้ท่านไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์วิธีการทำงานของผู้อื่น ไม่ควรต่อล้อต่อเถียงกับคนที่ไม่สนิทกันจริงๆ ห้ามพูดถึงเรื่องความรู้สึกส่วนตัวกับผู้อื่น ควรระวังเรื่องความรักความใคร่ในระยะนี้ให้มากๆ ไม่ควรใช้อำนาจบาตรใหญ่โดยไม่จำเป็น เพราะอาจเผลอพูดอะไรรุนแรง โดยไม่เห็นแก่หน้าค่าชื่อผู้หลักผู้ใหญ่

ลัคนา (ลั) ราศีตุล

วันนี้ท่านจะพบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย หรือมีบัญชีที่ปิดไม่ลงเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งท่านแก้ปัญหาได้ยาก รายรับอาจเกิดการสะดุดและติดขัดโดยที่ท่านไม่คาดคิดใดๆ ดวงชะตาของท่านกำลังอยู่ในช่วงขัดสนเงินทอง ดังนั้นอยากทำอะไรควรรอเอาไว้ก่อนจะดีกว่า รวมทั้งควรระวังปัญหาสุขภาพแบบเรื้อรังเอาไว้ด้วย

ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก

วันนี้ท่านอาจพลาดรายได้ที่ควรจะได้ไปอย่างน่าเสียดาย เช่น มีญาติผู้ใหญ่มาแจกเงินแต่ท่านกลับมาไม่ทัน เป็นต้น อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในบ้านที่อยู่อาศัยของท่าน หรือมีปัญหาเล็กๆ น้อยๆบางอย่างเกิดขึ้น แต่คู่ครองคนรักของท่านกลับทำให้เรื่องราวนั้นไม่บานปลายใหญ่โต สุขภาพไม่ค่อยดีนัก

ลัคนา (ลั) ราศีธนู

วันนี้ท่านอาจเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือหรือบันทึกข้อความที่มีประโยชน์ต่างๆ หรือโฉนดที่ดินที่มีชื่อท่านเป็นเจ้าของจะถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่าง ผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์จะมาขอความช่วยเหลือหรือนำเรื่องมีประโยชน์มาให้ บริวารจะแนะนำงานใหม่ๆ ที่สวยงามและมีศิลปะชั้นดีแก่ท่าน

ลัคนา (ลั) ราศีมังกร

วันนี้ท่านอาจจำเป็นต้องทำการบางอย่างที่ได้ไม่คุ้มเสีย เช่น ผู้ที่ท่านนับถือบอกให้ไปบ้านเขาแล้วเขาหลงลืมไปว่าจะพูดอะไรกับท่านหรือเอาอะไรมอบให้ท่าน ซึ่งถ้าไม่ทำตาม ท่านควรหาคำตอบที่เหมาะสมไว้ให้เขาด้วย ทำอะไรก็ตามอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจ อย่างไรก็ดี ระยะนี้ท่านมีลาภมาก

ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์

วันนี้ท่านได้รับความรำคาญจากเสียงดังๆ เช่น เสียงประทัดหรือเสียงดนตรีที่ดังเกินไป และอาจอารมณ์เสียจนไปมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นได้ง่ายๆ ควรมีความอดทนและสงบสติอารมณ์ให้มากๆ ในระยะนี้ เพราะหากท่านมุทะลุไปแล้วจะถือเป็นการขัดลาภอย่างสิ้นเชิง การงานชุลมุนวุ่นวายหนักหนาอยู่

ลัคนา (ลั) ราศีมีน

วันนี้ท่านอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามที่ไม่เหมาะสมจนเกิดการหึงหวงขึ้น แต่ท่านไม่ได้ยึดติดอะไรนัก ความไม่พอใจต่างๆ ในระยะนี้เป็นเรื่องชั่วคราวเกิดแล้วก็ผ่านไป การเที่ยวเตร่กับคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามไม่เป็นผลดีสำหรับท่าน ตัวท่านเองก็อาจเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุอย่างไม่น่าเป็นไปได้

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