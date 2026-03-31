อ.ไวท์ เปิด 4 อันดับราศี เมษายนนี้ รวยพุ่งฉลองสงกรานต์ อันดับ 1 มี 2 ราศี จะร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัว เผย อันดับ 2 ราศีใด ได้โชคใหญ่ งานปัง เงินพุ่งเข้า

ราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทาง ที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้ดวงของแต่ละคน เช็ก ดวงวันนี้ กับ อาจารย์ไวท์ หมอดูโอปป้า

อ.ไวท์ หมอดูโอปป้า เปิด 4 อันดับราศี เมษายนนี้ รวยพุ่งฉลองสงกรานต์ เผย อันดับ 1 มี 2 ราศี ดวงได้งานใหญ่ฉับพลัน จะร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัว สำหรับรายละเอียดของแต่ละราศีเป็นอย่างไรบ้าง ดังนี้

4 อันดับราศี รวยพุ่งฉลองสงกรานต์ ประกอบด้วย

  • อันดับ 1 ราศีเมษ ราศีเมถุน

แม้ว่าผลกระทบจากภาวะปัญหาระดับโลก หรือสิ่งต่าง ๆ มากมายก็ไม่สามารถหยุดยั้งความร่ำรวยของทั้งสองราศีนี้ในเร็ว ๆ นี้ได้ จะร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัว ดวงได้งานใหญ่ฉับพลัน

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีปัญหาที่รบกวนจิตใจ เรื่องแย่ ๆ ที่เข้ามากำลังผ่านไป ชดใช้กรรม พลังงานดี ๆ จากคนดี ๆ จะเข้ามาเสริม หนุนดวงกันให้ปังกว่าเดิม เม.ย.นี้ จะมีการติดต่อร่วมงานจากองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ

  • อันดับ 2 ราศีมังกร ราศีตุลย์

เป็นสองราศีทีมีโอกาสได้โชคใหญ่ ราหูให้โชค ดาวพฤหัสให้คุณ ทั้งโชคลาภ งานปัง เงินพุ่งเข้า วาสนาโดดเด่น ดีเยี่ยม หลังจากผ่านความอดทนมาแสนนาน เป็นราศีที่มองการไกล ถึก อดทน ใจดี แต่เรื่องราวที่หนักหน่วง สร้างความเก็บกดให้รู้สึกเหนื่อย ท้อใจ แต่ไม่ยอมแพ้ จนถึงวันของคุณ โชคใหญ่ รวยฉับพลันฉลองสงกรานต์

  • อันดับ 3 ราศีพฤษภ

ในช่วงที่อะไรต่าง ๆ ดูเหมือนจะย่ำแย่ มืดมัว ไม่เห็นหนทาง แสงสว่างริบหรี่ หลายเดือนที่ดาวพฤหัสพักร์องศา ความยากลำบากมากมาย เหมือนคนไร้วาสนา ไร้โชค ชดใช้กรรมไป เข้าเมษาหน้าร้อน ถึงเวลาของคุณ จะได้รับข่าวดี สร้างบุญทำประโยชน์แก่สังคม แล้วชีวิตจะพลิกกลับมาปัง

  • อันดับ 4 ราศีกรกฎ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีใครมองเห็นคุณค่าในตัวคุณ ถูกมองข้ามไปแบบงง ๆ ผิดหวังเรื่องเงิน คลาดเคลื่อน ถูกเลื่อนหยิบจับอะไรก็ไม่สำเร็จ ซวยแล้วซวยอีก สงกรานต์นี้จุดพลิกชะตา จากร้ายกลายเป็นดี ดาวพฤหัสหนุนดวง เรียกว่า บุญหล่นทับ เน้นทำบุญช่วยเหลือคนตาบอด จะฝันดี มีโชค ชีวิตจะได้ความสำเร็จ ชัยชนะ รางวัลใหญ่เข้าแบบคาดไม่ถึง

4 อันดับราศี

อ.ไวท์ เปิด 4 อันดับราศี เมษายนนี้ รวยพุ่งฉลองสงกรานต์ อันดับ 1 มี 2 ราศี จะร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัว เผย อันดับ 2 ราศีใด ได้โชคใหญ่ งานปัง เงินพุ่งเข้า

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

40 ปีไม่ลืมรั้วนนทรี! Aggie46 รวมใจบริจาค 4.6 แสน หนุนสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์
2

เพชรโกศล เข้าพบรมช.คมนาคม หวังป้องเข็มขัดแชมป์โลกที่ศรีสะเกษบ้านเกิด
3

โปเต้ ณัฐพงษ์ พกดีกรีระดับโลก ล่าทองแบดมินตัน เอเชียนพาราเกมส์
4

เปิดผลโหวต 4 ร่างพ.ร.บ. ปมเสนอเปลี่ยนเงินอุดหนุนจากภาษีสุรา-ยาสูบ เป็นงบประมาณ
5

เตือนส่งออก PCB ไทยปีหน้าแผ่ว ศูนย์วิจัยกสิกร ห่วงฟองสบู่ AI แตก
6

นงนุช เวิลด์ พัทยา เชื่อมวัฒนธรรมไทย–ภูฏาน–ทิเบต–เนปาล เปลี่ยนธงมนตรา 9 ต้น
7

ยกน้ำหนักพาราไทย ปรับแผนซ้อมในโรงแรม หลังเจ้าภาพยังติดตั้งอุปกรณ์ไม่เสร็จ
8

บีโอไอ ดึงลงทุนวัสดุขั้นสูง 2.35 หมื่นล้าน ดันไทยฮับภูมิภาค
9

จับตา 2 สัญญาณทองคำ เงินเฟ้อสหรัฐฯ-เฟด ลุ้นฟื้นต่อทดสอบ $4,300
10

มาเรสกา เผย เอ็นริเก บอกเอง เปแอสเช โชคดีที่บุกชนะ แมนฯ ซิตี้