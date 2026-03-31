อ.ไวท์ เปิด 4 อันดับราศี เมษายนนี้ รวยพุ่งฉลองสงกรานต์ อันดับ 1 มี 2 ราศี จะร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัว เผย อันดับ 2 ราศีใด ได้โชคใหญ่ งานปัง เงินพุ่งเข้า
ราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทาง ที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้ดวงของแต่ละคน เช็ก ดวงวันนี้ กับ อาจารย์ไวท์ หมอดูโอปป้า
อ.ไวท์ หมอดูโอปป้า เปิด 4 อันดับราศี เมษายนนี้ รวยพุ่งฉลองสงกรานต์ เผย อันดับ 1 มี 2 ราศี ดวงได้งานใหญ่ฉับพลัน จะร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัว สำหรับรายละเอียดของแต่ละราศีเป็นอย่างไรบ้าง ดังนี้
4 อันดับราศี รวยพุ่งฉลองสงกรานต์ ประกอบด้วย
- อันดับ 1 ราศีเมษ ราศีเมถุน
แม้ว่าผลกระทบจากภาวะปัญหาระดับโลก หรือสิ่งต่าง ๆ มากมายก็ไม่สามารถหยุดยั้งความร่ำรวยของทั้งสองราศีนี้ในเร็ว ๆ นี้ได้ จะร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัว ดวงได้งานใหญ่ฉับพลัน
สัปดาห์ที่ผ่านมา มีปัญหาที่รบกวนจิตใจ เรื่องแย่ ๆ ที่เข้ามากำลังผ่านไป ชดใช้กรรม พลังงานดี ๆ จากคนดี ๆ จะเข้ามาเสริม หนุนดวงกันให้ปังกว่าเดิม เม.ย.นี้ จะมีการติดต่อร่วมงานจากองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ
- อันดับ 2 ราศีมังกร ราศีตุลย์
เป็นสองราศีทีมีโอกาสได้โชคใหญ่ ราหูให้โชค ดาวพฤหัสให้คุณ ทั้งโชคลาภ งานปัง เงินพุ่งเข้า วาสนาโดดเด่น ดีเยี่ยม หลังจากผ่านความอดทนมาแสนนาน เป็นราศีที่มองการไกล ถึก อดทน ใจดี แต่เรื่องราวที่หนักหน่วง สร้างความเก็บกดให้รู้สึกเหนื่อย ท้อใจ แต่ไม่ยอมแพ้ จนถึงวันของคุณ โชคใหญ่ รวยฉับพลันฉลองสงกรานต์
- อันดับ 3 ราศีพฤษภ
ในช่วงที่อะไรต่าง ๆ ดูเหมือนจะย่ำแย่ มืดมัว ไม่เห็นหนทาง แสงสว่างริบหรี่ หลายเดือนที่ดาวพฤหัสพักร์องศา ความยากลำบากมากมาย เหมือนคนไร้วาสนา ไร้โชค ชดใช้กรรมไป เข้าเมษาหน้าร้อน ถึงเวลาของคุณ จะได้รับข่าวดี สร้างบุญทำประโยชน์แก่สังคม แล้วชีวิตจะพลิกกลับมาปัง
- อันดับ 4 ราศีกรกฎ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีใครมองเห็นคุณค่าในตัวคุณ ถูกมองข้ามไปแบบงง ๆ ผิดหวังเรื่องเงิน คลาดเคลื่อน ถูกเลื่อนหยิบจับอะไรก็ไม่สำเร็จ ซวยแล้วซวยอีก สงกรานต์นี้จุดพลิกชะตา จากร้ายกลายเป็นดี ดาวพฤหัสหนุนดวง เรียกว่า บุญหล่นทับ เน้นทำบุญช่วยเหลือคนตาบอด จะฝันดี มีโชค ชีวิตจะได้ความสำเร็จ ชัยชนะ รางวัลใหญ่เข้าแบบคาดไม่ถึง