ดูดวง ราศีราชรถมาเกย เงินวิ่งเข้าหา-ไม่ต้องหาให้เหนื่อย เตรียมตัวเงินในบัญชีจากนี้จะโหดมาก ‘เลือกผู้เก่งสุด’ ไม่ได้รวยเอง…แต่ ‘ได้ผัวรวย’ ก็พอ”
ช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละคนและแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง
หมอบอย เคลียร์ชัด เผยดวงชะตาราศีราชรถมาเกย ไม่ต้องวิ่งหาเงินเองให้เหนื่อย มีคนซัพพอร์ตดูแล เหมือนเกิดมามีคนช่วยแบ่งเบาภาระ หน้าตาอาจไม่ต้องหล่อมาก แต่เงินในบัญชีต้องโหด
สำหรับอันดับราศีนี้ ประกอบด้วย
อันดับ 1 ราศีพฤษภ หน้าตาอาจไม่ต้องหล่อมาก แต่เงินในบัญชีต้องโหด ดวงนี้คือแม่ตัวจริง สายกินหรูอยู่สบาย หนุ่มร่างทองเข้ามา พร้อมเลี้ยง พร้อมเปย์ พร้อมยกชีวิตให้
อันดับ 2 ราศีกรกฎ ภายนอกดูเรียบร้อย แต่ดวงได้คู่สายเปย์ระดับตัวท็อป ไม่ต้องวิ่งหาเงินเองให้เหนื่อย มีคนซัพพอร์ตดูแล เหมือนเกิดมามีคนช่วยแบ่งเบาภาระ ชีวิตดี๊ดี เดินพรมแดง
อันดับ 3 ราศีกันย์ เลือกเยอะก็จริง…แต่เลือกทีได้เศรษฐี มีเกณฑ์ได้คู่โปรไฟล์ดี อยู่ด้วยกันแล้วชีวิตพุ่ง จากธรรมดา เมียเจ้าสัว ไม่ได้สวยสุด…แต่ ‘เลือกผู้เก่งสุด’ ไม่ได้รวยเอง…แต่ ‘ได้ผัวรวย’ ก็พอ”
อันดับ 4 ราศีมังกร ดวงนี้ไม่ธรรมดา ได้คู่ “นักสร้างตัวตัวจริง” อาจเริ่มจากศูนย์ แต่ไปจบที่ความรวย อยู่ด้วยกันแล้วเงินงอก เงินต่อเงิน สร้างฐานะระดับ ครอบครัวใหญ่