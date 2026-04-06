ดูดวง ราศีเตรียมตัวรับแรงกระแทกจากความรวย ได้เงินก้อนใหญ่แบบส้มหล่น ผู้ใหญ่อุปถัมภ์เปย์หนัก การเจรจาธุรกิจหรือการขายที่ค้างคามานานจะปิดดีลได้สำเร็จ
ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละคนและแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง
หมอเค้กดลบันดาล เผยถึงดวงชะตาราศีมหาเศรษฐีวาร์ป รับทรัพย์สึนามิ เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากความรวย เพราะนี่คือปรากฏการณ์ “สึนามิเงินสด” ที่จะซัดเข้าใส่แบบไม่ทันตั้งตัว ทั้ ง5 ราศีนี้ ดวงชะตาถูกลิขิตมาให้วาร์ปขึ้นสู่ตำแหน่งมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในช่วงเม.ย.2569
ราศีพิจิก: “ขุมทรัพย์ส้มหล่น” เป็นราศีที่โดนสึนามิซัดเข้าหน้าแรงที่สุด! โชคลาภก้อนใหญ่จะมาในรูปแบบ “ส้มหล่น” ทั้งจากการเสี่ยงโชคและการลงทุนที่เคยลืมไปแล้ว จู่ๆ ยอดเงินในบัญชีจะพุ่งพรวดจนน่าตกใจ
ราศีมังกร: “ราชาอสังหาฯ” ดวงวาร์ปมาจากการขยับขยายฐานะที่มั่นคง มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ เช่น บ้าน ที่ดิน หรือได้รับมรดกตกทอดที่ทำให้สถานะทางการเงินเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ
ราศีกุมภ์: “เจ้าพ่อ/เจ้าแม่โปรเจกต์พันล้าน” ไอเดียสุดล้ำหรือธุรกิจออนไลน์ที่ทำอยู่จะกลายเป็นไวรัล สร้างรายได้มหาศาลเพียงชั่วข้ามคืน เป็นการรวยแบบ “ติดจรวด” จากการใช้สมองและเทคโนโลยี
ราศีกรกฎ: “นารีอุปถัมภ์เปย์หนัก” เสน่ห์นำพาความมั่งคั่ง จะมีผู้ใหญ่ใจดีหรือคนรักสายเปย์เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องการเงินแบบจัดเต็ม หรือได้รับโอกาสทองในงานที่ทำให้รายได้พุ่งกระโดดแบบ VIP
ราศีตุลย์: “ดีลทองคำทำเงินล้าน” การเจรจาธุรกิจหรือการขายที่ค้างคามานานจะปิดดีลได้สำเร็จในเดือนนี้ รับค่าคอมมิชชันหรือส่วนแบ่งก้อนโตที่มากพอจะเปลี่ยนชีวิตคุณให้กลายเป็นคนรวยระดับท็อป