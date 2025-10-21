ดวงเฮงดวงปัง
วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2568
โดย…บุศพันธ์
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านไม่ควรหุนหันพลันแล่นคล้อยตามเพศตรงข้ามหรือคนรักมากจนเกินไปนัก ถ้ารู้ว่าอะไรทำไปแล้วจะเดือดร้อนภายหลังก็อย่าทำเพราะจะไม่มีใครช่วยท่านได้ ระวังจะพังเพราะอารมณ์ของตัวเองและพวกพ้อง ยังไม่มีจังหวะที่ดีที่จะร่วมลงทุนกับชาวเอเชียหรืออินเดีย แต่กับชาวตะวันตกจะถูกคอกันด้วยดี
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านที่ยังไม่มีรถยนต์ส่วนตัวใช้จะมีได้ในระยะนี้ ท่านที่ไม่มีบ้านก็จะได้บ้านเหมือนกัน ผู้ที่อยู่ในวัยที่ควรมีงานทำจะมีเงินเดือนกิน อารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายก็ค่อยๆ ลดความรุนแรงลงและหนักแน่นขึ้นตามกาลเวลา ปัญหาต่างๆ ถ้ามีไม่ควรเก็บมาวิตกกังวลให้มากจนเกินไป เพราะแท้จริงแล้วท่านกำลังดวงดี
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านทำกิจการใดๆ ก็จะเจริญรุ่งเรือง ถึงแม้กิจการรอบด้านกำลังจะทยอยเจ๊ง ขอเพียงแต่ท่านมีความอดทนตรากตรำทำงานหนักเอาไว้เท่านั้น ดวงชะตาเรื่องการเงินของท่านค่อนข้างดีและมั่นคงไปอีกหลายเดือน ควรระวังการใช้จ่ายตามอำเภอใจเอาไว้บ้างจะดี แต่การลงทุนกับที่ดินและการเกษตรมักติดขัด
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะสนใจศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่างๆ ทางวิชาการ มีโอกาสดีมากในการแข่งขันต่างๆ ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม แม้บางเวลาท่านจะมีเรื่องเสียทรัพย์กับเพื่อนคนอื่นก้อนโต แต่ท่านก็ยังเป็นตัวของตัวเอง กระปรี้กระเปร่า และขยันขันแข็ง แต่ควรระวังเรื่องการใช้อารมณ์ของท่านกับผู้คนรอบข้างให้มาก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะได้คบค้าสมาคมกับผู้คนที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้น้อยที่มีความรู้สูงหรือให้คุณแก่ท่านทั้งสิ้น การเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะใกล้ไกลราบรื่นมีความสุขดี แต่ผู้มีรักใหม่หากรื่นเริงมากจนเกินไปจะถูกอิจฉาริษยา ญาติพี่น้องจะวิวาทบาดหมางกัน ห้ามเท่าไหร่พวกเขาก็ไม่ฟัง
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านไม่กังวลอะไรมากมายนัก จะใช้จ่ายอย่างเลื่อนลอยตามใจและไร้จุดหมาย ได้ใช้จินตนาการอันลึกซึ้งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แก่สังคมของท่าน และอาจนำมาซึ่งรายได้ก้อนใหญ่ไปอีกนานทีเดียว จะสนใจแต่งเนื้อแต่งตัวให้โดดเด่นมากกว่าผู้คนรอบข้าง แต่ไม่มีผู้ใดอิจฉาริษยา หรือเห็นท่านเป็นศัตรูใดๆ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมากหน้าหลายตาทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร จะได้ลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือ เพียงแต่จะได้ทางตรงหรือทางอ้อมเท่านั้น แต่หากตื่นเต้นกับลาภที่ได้จนใช้จ่ายมากเกินไป ลาภก็จะหายไปได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ท่านจึงควรสงบจิตระงับใจกับลาภที่ได้รับเอาไว้บ้าง
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านทำงานไม่สะดวก ชีวิตของคู่ครองคนรักจะส่งผลกระทบถึงงานของท่าน บริวารอาจเจ็บไข้อย่างปัจจุบันทันด่วนหรือประสบอุบัติเหตุเล็กน้อย เครื่องทองของแวววาวหรือเครื่องมือสื่อสารจะติดขัดเสียหาย เข้าประชุมพูดคุยกับใครอาจได้ยินถ้อยคำไม่สบอารมณ์ ส่วนท่านเองก็อาจพูดจาหาเรื่องใส่ตัวได้
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านอาจต้องพึ่งพาเพศตรงข้ามหรือคนรักมากสักหน่อย เพราะผู้อื่นที่เคยสนิทสนมกลับห่างเหินไป ถ้าผู้ที่ท่านห่วงใยเจ็บป่วยควรรีบพาไปพบแพทย์ ท่านเองหากมีไฝปานใหม่ๆ ก็ควรเสี่ยงโชคดูบ้างเล็กน้อยพอสนุกสนาน เว้นแต่ผิดสังเกตก็ควรไปพบแพทย์โรคผิวหนังกับคนรักจะร้อนใจเพราะญาติผู้ใหญ่
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะมีลาภไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ที่ผ่านมาในชีวิตประจำวัน ใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงกระปรี้กระเปร่า มีรายได้จากงานอดิเรกหรือสิ่งที่ท่านรักชอบที่จะทำจะทุ่มเทเงินทองให้ได้สิ่งของที่พอใจและใช้จ่ายเงินเพื่อความสุขสบายของผู้อื่น จะมองไปข้างหน้าด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านคววรทำงานไปตามปกติ ทำงานอย่างลับๆ ไม่เปิดเผยบ้างยังดีกว่าการทำงานเสี่ยงๆ หรือหาผลประโยชน์จากเงินนอกระบบ หากได้ลาภอะไรมาควรเก็บเป็นทรัพย์สินและเงินสดไว้เผื่อยามขัดสน และไม่ควรบอกใครให้รับรู้ว่าท่านฐานะเช่นไร คู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนของท่านเป็นกำลังสำคัญของท่านได้
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่คาดฝันไว้ก่อน คำมั่นสัญญาใดๆ จากเพศตรงข้ามที่แน่นอนจะผันแปรเป็นอื่น ส่วนตัวท่านก็เหมือนแล่นเรือใหญ่เข้าคลองเล็กยากที่จะกลับลำได้ และท่านเองควรหาทางหนีทีไล่ให้เด็กๆ ในปกครองได้อยู่สงบจากกระแสสังคมใดๆ ที่จะมารบกวน คนโสดรักอิสระ คนรักมักจ้องจับผิด