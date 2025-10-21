ดวงเฮงดวงปัง

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2568

โดย…บุศพันธ์

ดวงเฮงดวงปัง - ราศีใดทำกิจการใดๆ ก็จะเจริญรุ่งเรือง ราศีใดจะได้ลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือ

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ

วันนี้ท่านไม่ควรหุนหันพลันแล่นคล้อยตามเพศตรงข้ามหรือคนรักมากจนเกินไปนัก ถ้ารู้ว่าอะไรทำไปแล้วจะเดือดร้อนภายหลังก็อย่าทำเพราะจะไม่มีใครช่วยท่านได้ ระวังจะพังเพราะอารมณ์ของตัวเองและพวกพ้อง ยังไม่มีจังหวะที่ดีที่จะร่วมลงทุนกับชาวเอเชียหรืออินเดีย แต่กับชาวตะวันตกจะถูกคอกันด้วยดี

ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ

วันนี้ท่านที่ยังไม่มีรถยนต์ส่วนตัวใช้จะมีได้ในระยะนี้ ท่านที่ไม่มีบ้านก็จะได้บ้านเหมือนกัน ผู้ที่อยู่ในวัยที่ควรมีงานทำจะมีเงินเดือนกิน อารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายก็ค่อยๆ ลดความรุนแรงลงและหนักแน่นขึ้นตามกาลเวลา ปัญหาต่างๆ ถ้ามีไม่ควรเก็บมาวิตกกังวลให้มากจนเกินไป เพราะแท้จริงแล้วท่านกำลังดวงดี

ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน

วันนี้ท่านทำกิจการใดๆ ก็จะเจริญรุ่งเรือง ถึงแม้กิจการรอบด้านกำลังจะทยอยเจ๊ง ขอเพียงแต่ท่านมีความอดทนตรากตรำทำงานหนักเอาไว้เท่านั้น ดวงชะตาเรื่องการเงินของท่านค่อนข้างดีและมั่นคงไปอีกหลายเดือน ควรระวังการใช้จ่ายตามอำเภอใจเอาไว้บ้างจะดี แต่การลงทุนกับที่ดินและการเกษตรมักติดขัด

ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ

วันนี้ท่านจะสนใจศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่างๆ ทางวิชาการ มีโอกาสดีมากในการแข่งขันต่างๆ ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม แม้บางเวลาท่านจะมีเรื่องเสียทรัพย์กับเพื่อนคนอื่นก้อนโต แต่ท่านก็ยังเป็นตัวของตัวเอง กระปรี้กระเปร่า และขยันขันแข็ง แต่ควรระวังเรื่องการใช้อารมณ์ของท่านกับผู้คนรอบข้างให้มาก

ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์

วันนี้ท่านจะได้คบค้าสมาคมกับผู้คนที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้น้อยที่มีความรู้สูงหรือให้คุณแก่ท่านทั้งสิ้น การเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะใกล้ไกลราบรื่นมีความสุขดี แต่ผู้มีรักใหม่หากรื่นเริงมากจนเกินไปจะถูกอิจฉาริษยา ญาติพี่น้องจะวิวาทบาดหมางกัน ห้ามเท่าไหร่พวกเขาก็ไม่ฟัง

ลัคนา (ลั) ราศีกันย์

วันนี้ท่านไม่กังวลอะไรมากมายนัก จะใช้จ่ายอย่างเลื่อนลอยตามใจและไร้จุดหมาย ได้ใช้จินตนาการอันลึกซึ้งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แก่สังคมของท่าน และอาจนำมาซึ่งรายได้ก้อนใหญ่ไปอีกนานทีเดียว จะสนใจแต่งเนื้อแต่งตัวให้โดดเด่นมากกว่าผู้คนรอบข้าง แต่ไม่มีผู้ใดอิจฉาริษยา หรือเห็นท่านเป็นศัตรูใดๆ

ลัคนา (ลั) ราศีตุล

วันนี้ท่านจะติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมากหน้าหลายตาทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร จะได้ลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือ เพียงแต่จะได้ทางตรงหรือทางอ้อมเท่านั้น แต่หากตื่นเต้นกับลาภที่ได้จนใช้จ่ายมากเกินไป ลาภก็จะหายไปได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ท่านจึงควรสงบจิตระงับใจกับลาภที่ได้รับเอาไว้บ้าง

ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก

วันนี้ท่านทำงานไม่สะดวก ชีวิตของคู่ครองคนรักจะส่งผลกระทบถึงงานของท่าน บริวารอาจเจ็บไข้อย่างปัจจุบันทันด่วนหรือประสบอุบัติเหตุเล็กน้อย เครื่องทองของแวววาวหรือเครื่องมือสื่อสารจะติดขัดเสียหาย เข้าประชุมพูดคุยกับใครอาจได้ยินถ้อยคำไม่สบอารมณ์ ส่วนท่านเองก็อาจพูดจาหาเรื่องใส่ตัวได้

ลัคนา (ลั) ราศีธนู

วันนี้ท่านอาจต้องพึ่งพาเพศตรงข้ามหรือคนรักมากสักหน่อย เพราะผู้อื่นที่เคยสนิทสนมกลับห่างเหินไป ถ้าผู้ที่ท่านห่วงใยเจ็บป่วยควรรีบพาไปพบแพทย์ ท่านเองหากมีไฝปานใหม่ๆ ก็ควรเสี่ยงโชคดูบ้างเล็กน้อยพอสนุกสนาน เว้นแต่ผิดสังเกตก็ควรไปพบแพทย์โรคผิวหนังกับคนรักจะร้อนใจเพราะญาติผู้ใหญ่

ลัคนา (ลั) ราศีมังกร

วันนี้ท่านจะมีลาภไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ที่ผ่านมาในชีวิตประจำวัน ใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงกระปรี้กระเปร่า มีรายได้จากงานอดิเรกหรือสิ่งที่ท่านรักชอบที่จะทำจะทุ่มเทเงินทองให้ได้สิ่งของที่พอใจและใช้จ่ายเงินเพื่อความสุขสบายของผู้อื่น จะมองไปข้างหน้าด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์

วันนี้ท่านคววรทำงานไปตามปกติ ทำงานอย่างลับๆ ไม่เปิดเผยบ้างยังดีกว่าการทำงานเสี่ยงๆ หรือหาผลประโยชน์จากเงินนอกระบบ หากได้ลาภอะไรมาควรเก็บเป็นทรัพย์สินและเงินสดไว้เผื่อยามขัดสน และไม่ควรบอกใครให้รับรู้ว่าท่านฐานะเช่นไร คู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนของท่านเป็นกำลังสำคัญของท่านได้

ลัคนา (ลั) ราศีมีน

วันนี้ท่านมีปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่คาดฝันไว้ก่อน คำมั่นสัญญาใดๆ จากเพศตรงข้ามที่แน่นอนจะผันแปรเป็นอื่น ส่วนตัวท่านก็เหมือนแล่นเรือใหญ่เข้าคลองเล็กยากที่จะกลับลำได้ และท่านเองควรหาทางหนีทีไล่ให้เด็กๆ ในปกครองได้อยู่สงบจากกระแสสังคมใดๆ ที่จะมารบกวน คนโสดรักอิสระ คนรักมักจ้องจับผิด

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

แห่อาลัย "น้องเนย" นางเอกMV จยย.ชนเสาไฟเสียชีวิตพร้อมเพื่อนสาว อีกไม่กี่วันจะออนแอร์
2

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง
3

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
4

พ่อค้าไก่ปิ้งถึงกับช็อก โดนเทศบาลเรียกค่าปรับ 1.5 แสน ทั้งที่มีกำไรแค่ 300-500 บาท อยากรู้ใช้เกณฑ์อะไรวัด
5

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ช่วงนี้เบาได้เบาก่อน หลายเรื่องต้องระวัง รวมๆ แล้วค่อนข้างหนัก
6

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ7 เตือน อิทธิพลพายุ "เฟิงเฉิน" ฝนตกหนักมาก
7

ลูกสาวเพื่อนบ้านมาเล่นกับลูกชายที่บ้าน กลับมาเห็นความผิดปกติ เปิดกล้องดูถึงกับอิ่มเอมใจ
8

ไรเดอร์สไตรค์งาน ออกแถลงการณ์ เรียกร้องขึ้นค่ารอบวิ่งรับส่งอาหาร เตรียมยกระดับหยุดเดลิเวอรี่ทั้งเมือง
9

คลังแจง เหตุคนยื่นภาษี ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส แต่ทำไมได้แค่ 2,000 บาท
10

ราคาทองวันนี้ 21 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งทะลุ 1,000 บาท รีบตัดสินใจ