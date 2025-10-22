ดวงเฮงดวงปัง - ราศีไหนคนโสดรักยังไม่ลงตัวนัก ราศีใดจะพบโชคลาภ

ดวงเฮงดวงปัง
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2568
โหรบุศพันธ์
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านอาศัยไหว้วานใครไม่ค่อยได้แม้แต่ญาติพี่น้องก็พากันแสดงอาการเฉื่อยชาให้เห็น จะมีการหมุนเงินครั้งสำคัญหรือลงทุนอย่างเล็งผลเลิศ ซึ่งถ้ารู้จักอดทนรอคอยและยับยั้งชั่งใจจะได้กำไรไม่ขาดทุน แต่หากทุ่มเทลงทุนแล้วรู้สึกไม่สบายใจจนต้องบ่นออกมาดังๆ ท่านก็จะมีโอกาสสูญเสียมากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านไม่ควรใช้อำนาจหน้าที่พร่ำเพรื่อ เพราะอาจเป็นการก่อศัตรูได้มากหน้าหลายตา ไปไหนมาไหนอาจมีคนดูถูกดูหมิ่นทั้งๆ ที่เขาไม่รู้จักท่านมาก่อน จะมีศัตรูลับๆ ทำกิจการต่างๆ อย่างเสียไม่ได้ ควรระวังบริวารเก่าๆ จะนำความเดือดร้อนมาให้ ความรักไม่ค่อยดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรักในรูปแบบไหนก็ตาม
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นโดยสะดวก ชีวิตส่วนรวมของท่านเป็นไปในทางที่ดี อาจจะต้องกลับไปเกี่ยวข้องกับภารกิจเก่าๆ ที่ทำสำเร็จเรียบร้อยไปแล้ว ถ้ายังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนก็คงจะได้รับหรือยกยอดนำมารวมให้ในระยะนี้ ท่านที่ทดลองทำงานมาระยะหนึ่งจะได้รับบรรจุเป็นตำแหน่งประจำในไม่ช้า
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านยังไม่เหมาะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับฝ่ายเร่งรัดหนี้สินหรือนักเล่นแร่แปรธาตุใดๆ ค่าใช้จ่ายตามอำเภอใจที่สูงมาหลายวันจะลดลงไปบ้าง ถ้ามีเรื่องไม่ดีอยู่บ้างก็คงเป็นอุบัติเหตุทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ จะติดเพื่อนติดฝูงจนจ่ายเงินซื้อของที่ไม่จำเป็นตามเพื่อนหรือสังสรรค์อย่างหรูหรากับเพื่อนๆ
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านไม่ควรผลีผลามไว้ใจใครง่ายๆ เพราะจะมีผู้แนะนำชักชวนให้ท่านลงทุนด้วยวิธีการอันชอบกลต่างๆ ถ้าท่านยับยั้งไว้สักระยะหนึ่งดูลาดเลาไว้ก่อนก็จะเป็นการดี บริวารอาจจะสำแดงพลังความสดชื่นของพวกเขาช่วยให้ท่านมองโลกและชีวิตด้วยทรรศนะแจ่มใสขึ้น คนโสดจะได้พูดคุยกับคนที่ท่านชื่นชอบ
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะมีโชคลาภเกิดแก่ท่านระยะสั้นและอาจจะต่อเนื่องไปอีกสักพักใหญ่ แต่ขณะที่ท่านกำลังยุ่งยากเดือดร้อนต่างๆ โปรดทราบเอาไว้ว่าเป็นเรื่องทดลองกำลังใจท่านเท่านั้น อดทนด้วยอารมณ์สงบและลดละทิฐิมานะร้อนๆ ที่เกิดขึ้นแก่ชะตาชีวิตของท่านจะดีที่สุด ระยะนี้อาจรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอยู่บ้าง
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านควรเตรียมรับมือกับอะไรๆ ที่ท่านไม่พึงพอใจเอาไว้ด้วย เพราะโชคดีบางอย่างอาจมาพร้อมกับเคราะห์ร้ายเล็กน้อย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านตอนนี้มีทั้งดีและไม่ดี เหนือสิ่งอื่นใด กิจกรรมที่ทำให้ท่านเด่นดังในสังคมจะมีเพิ่มขึ้น ท่านไม่ควรวิตกกังวลกับเรื่องหน้าตามากนัก สนใจเงินในกระเป๋าดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านทำงานอย่างไรก็ไม่ค่อยก้าวหน้า อาจถูกเข้าใจผิดหรือถูกใส่ร้ายหรือตัวท่านเป็นผู้เข้าใจผิดเสียเองแต่แก้ไขได้ไม่ยากนัก จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ส่วนมากเกิดจากอารมณ์ของท่านไม่ดี บางทีก็มีเหตุมาจากศัตรูลับๆ หรือฝ่ายตรงข้ามแอบแสดงตัวเป็นปรปักษ์ต่อท่าน คนโสดรักยังไม่ลงตัวนัก
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านที่ตัดสินใจอะไรปุบปับฉับพลันไม่ควรอยู่ตามลำพัง ศัตรูที่เคยขัดขวางท่านไม่ว่าจะเรื่องใดๆ ระยะนี้เขาไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงหรือแพ้ภัยตนเองจนทำร้ายท่านไม่ได้ ไม่ว่าท่านจะมีรายได้หรือขัดสนอย่างไรท่านก็แสดงตัวอยู่ในระดับของผู้มีอันจะกิน การใช้เครื่องมือหรือเครื่องไฟฟ้าอาจเกิดอุบัติเหตุได้
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะพบโชคลาภเกิดขึ้นในระยะสั้นและอาจจะต่อเนื่องไปอีกสักพักใหญ่ แต่ถ้าขณะที่ท่านกำลังยุ่งยากเดือดร้อนต่างๆ โปรดทราบเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆ เป็นเรื่องทดลองกำลังใจท่านเท่านั้น จงอดทนด้วยอารมณ์สงบไม่ตื่นตระหนกกับความสับปรับของโลกและโชคชะตาชีวิต ยังมีสิ่งอื่นที่ดีรอท่านอยู่ในอนาคต
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านมักพบเหตุการณ์น่าตื่นเต้นเกิดกับชีวิตของท่าน ถ้าทำอะไรอยู่จะมีผู้พยายามแก่งแย่งแข่งดีกับท่าน ยังไม่เหมาะสมแก่การที่ท่านจะเข้าสอบแข่งขันหรือสมัครงานที่มีคู่แข่งมากๆ ถึงท่านจะเป็นคนชอบดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ก็ไม่ควรพอใจที่จะลิ้มลองสิ่งเสพติดอย่างอื่นเพราะร่างกายของท่านไม่ค่อยแข็งแรง
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านสงวนท่าทีการแสดงออกทางความคิดหรือการวิพากษ์วิจารณ์ พูดให้น้อยหรือไม่พูดเลยเป็นดีที่สุด งานที่ไม่ค่อยมั่นคงหรือที่เคยต้องประคับประคองตัวมากๆ จะดีขึ้นอย่างมาก สถานการณ์ทางการงานถึงจะต้องเหนื่อยยาก แต่ท่านจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คนรักก็ช่วยงานท่านดี