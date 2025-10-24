เปิดดวง 3 ราศี ดาวอังคารย้าย ร่ำรวยทวีคูณ เงินไหลเข้ารัวๆ ดวงจะได้ทรัพย์ใหญ่ ก่อนวันลอยกระทง รวยกะทันหัน คนไม่ดีจะออกไปจากชีวิต
เข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมท้ายปีกันแล้ว ในช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง
อาจารย์ไวท์ หมอดูโอปป้า เผยถึง 3 ราศี ร่ำรวยทวีคูณ เงินไหลเข้ารัวๆ ดาวอังคารย้าย ได้อุดมเกณฑ์อัมพุ ตุลย์เข้าเรือนการเงิน เกิดความร่ำรวยกะทันหัน ดวงจะได้รับทรัพย์ใหญ่ ก่อนวันลอยกระทง คนไม่ดีเดินออกไปจากชีวิต คนดี ๆจะเข้ามาแทนที่
สำหรับ 3 ราศี ประกอบด้วย ราศีมีน ราศีตุลย์ ราศีกรกฎ ร่ำรวยทวีคูณ เงินไหลเข้ารัวๆ เกิดความร่ำรวยกระทันหัน ดวงจะได้รับทรัพย์ใหญ่