หมอช้าง เปิดราศีคนกลางมือทอง ต่อรองได้ทุกสถานการณ์ ราศีสายผู้นำลุยแก้ปัญหา ราศีรอบคอบสุดในออฟฟิศ
รู้ไว้ประกอบการทำงานได้อีกทาง เปิดสกิลเด่นในการทำงานของทั้ง 12 ราศี หมอช้าง ทศพร โพสต์ถึง “12 ราศี กับสกิลเด่นในที่ทำงาน” ดังนี้
สายวิเคราะห์-วางแผน คิดเป็นระบบ มองรอบด้าน ลงมือทำอย่างมีแผน รอบคอบสุดในออฟฟิศ
ได้แก่ ราศีพฤษภ กันย์ มังกร กุมภ์
สายเจรจา-ประสานงาน สื่อสารดี คุยเก่ง ต่อรองได้ทุกสถานการณ์ ใครเห็นก็ต้องให้เป็น “คนกลางมือทอง ”
ได้แก่ ราศีมิถุน ตุล มีน กรกฎ
สายผู้นำทีม-ลุยแก้ปัญหา กล้าออกหน้า ไม่กลัวความท้าทาย พร้อมลุยทุกเมื่อเพื่อทีม
ได้แก่ ราศีเมษ สิงห์ ธนู พิจิก