ระวังให้ดี กับดัก “ความประหยัด” คนที่ทำ 3 สิ่งนี้ ยิ่งทำมาก ยิ่งจนมาก ใช้เงินอย่างมีกลยุทธ์ อาจทำให้งอกงามได้มากกว่า ออม แบบผิดวิธี
1. ประหยัดเงินในทุกเรื่อง แม้กระทั่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเอง
พิจารณาทุกมื้ออาหาร ทุกการซื้อของ ทุกค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอย่างถี่ถ้วน ลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตราบใดที่มัน “ช่วยประหยัดเงิน”
ปัญหาคือ ประหยัดงบประมาณในการลงทุนพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วย การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ถูกมองว่าสิ้นเปลือง การซื้อหนังสือ การลงเรียนหลักสูตร และการขยายเครือข่าย จึงถูกละเลย เพราะพวกเขาไม่เห็นผลประโยชน์ในทันที
เมื่อเวลาผ่านไป การออมแบบนี้จะนำไปสู่รายได้ที่คงที่ เมื่อทักษะไม่พัฒนาและโอกาสไม่เกิดขึ้น ระดับรายได้ก็เปลี่ยนแปลงได้ยาก ในที่สุด ไม่ว่าจะพยายามออมมากแค่ไหน จำนวนเงินที่สะสมไว้ก็ยังคงน้อยและหมดไปได้ง่ายหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
2. ประหยัดเพราะ “กลัว” ไม่กล้าเงินทำงาน
บางคนเก็บเงินไม่ใช่เพราะความมีวินัย แต่เพราะความกลัว กลัวเสียเงิน กลัวความเสี่ยง กลัวทำผิดพลาด ดังนั้นพวกเขาจึงหลีกเลี่ยงการตัดสินใจใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแทบทั้งหมด แม้ว่าจะมีโอกาสนั้นชัดเจนก็ตาม
เงินถูกล็อกไว้ในบัญชีโดยไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนหรือรายได้ใหม่ที่สำคัญ ในขณะเดียวกัน ค่าครองชีพและความกดดันในชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เงินที่เคยคิดว่า “ปลอดภัย” ค่อยๆ เสื่อมค่าลงตามกาลเวลา
อันตรายของคนประเภทนี้คือ มักเข้าใจผิดว่าการออมคือการหยุดนิ่ง เงินที่ไม่ได้นำไปหมุนเวียนก็ไม่สามารถสร้างเงินเพิ่มได้ การมุ่งเน้นความมั่นคงมากเกินไปทำให้พวกเขาพลาดโอกาสสำคัญ ส่งผลให้พวกเขาอยู่ในสถานะทางการเงินเดิมเป็นเวลาหลายปี
3. ประหยัดแค่เปลือก แต่จริง ๆ ใช้จ่ายตามอารมณ์
มองเผินๆ แล้ว คนเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่บริหารจัดการเงินได้ดีมาก พวกเขาติดตามค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบราคา มองหาข้อเสนอที่ดีที่สุด และเลือกตัวเลือกที่ถูกที่สุดเสมอ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านการออม”
อย่างไรก็ตาม ลึกๆ แล้ว พฤติกรรมการใช้จ่ายของมักไม่มีทิศทาง อาจเก็บออมเล็กน้อย แต่ก็ใช้จ่ายเกินตัวได้ง่าย ๆ กับสิ่งที่ไม่สร้างมูลค่าในระยะยาว พวกเขาซื้อเพราะมันถูก เพราะกลัวพลาดโอกาส เพราะอารมณ์ และสุดท้ายก็วนเวียนอยู่ในวงจรการรัดเข็มขัดอีกครั้ง
วิธีการประหยัดเงินแบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เงินหมดไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่ได้ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินเช่นกัน การเงินกลายเป็นเรื่องของความเครียดในแต่ละวันที่เต็มไปด้วยการคำนวณเล็กๆ น้อยๆ แต่โดยรวมแล้วสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ความเหนื่อยล้าเช่นนี้จะนำไปสู่การสูญเสียแรงจูงใจในการจัดการเงินอย่างชาญฉลาดมากขึ้น
การออมที่ถูกต้อง คือ การใช้เงินอย่างมีเป้าหมาย
สิ่งที่เหมือนกันในคนทั้งสามประเภทนี้ไม่ใช่จำนวนเงินที่เก็บออม แต่เป็นการขาดกลยุทธ์ มีเงินเก็บไว้ แต่ไม่ได้นำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง
การออมที่แท้จริงหมายถึงการรู้จักความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายและการลงทุน ค่าใช้จ่ายบางอย่างทำให้เงิน “หายไป” แต่บางอย่างก็ช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อทุกการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความกลัวที่จะสูญเสียเงิน เส้นทางสู่ความสำเร็จทางการเงินก็จะถูกปิดกั้นได้ง่าย
อาจฟังดูขัดแย้ง แต่ยิ่งคุณประหยัดและจำกัดการใช้จ่ายมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งยากจนลงในระยะยาวเท่านั้น ในทางกลับกัน คนที่รู้จักวิธีใช้เงินเพื่อพัฒนาตนเอง ขยายความคิด และสร้างโอกาสใหม่ๆ มักจะก้าวหน้าได้เร็วกว่า แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เริ่มต้นจากจุดที่สูงก็ตาม
ที่มา: phunutoday