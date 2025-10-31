หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลังไป 10 ปี เผย มีเลขเด่น-เลขดัง เลขไหนเคยออกบ้าง เช็กทุกรางวัลที่นี่

วันที่ 31 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทำการออกรางวัลที่อาคารออกรางวัล ถนนนนทบุรี สนามบินน้ำ โดยสามารถตรวจและเช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัลได้ที่นี่

ข่าวสดออนไลน์‘ ทำการรวบรวม สถิติหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย ตรวจผลรางวัล งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน ย้อนหลังไป 10 ปี ระหว่างปี 2558-2567 โดยมีสถิติที่น่าสนใจดังนี้

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน สถิติหวย ย้อนหลัง 10 ปี

หวยวันที่ 1 พ.ย. 2567

  • รางวัลที่ 1 คือ 536044
  • เลขท้าย 2 ตัว 32
  • เลขหน้า 3 ตัว 174, 225
  • เลขท้าย 3 ตัว 063, 231

หวยวันที่ 1 พ.ย. 2566

  • รางวัลที่ 1 คือ 743951
  • เลขท้าย 2 ตัว 63
  • เลขหน้า 3 ตัว 913, 335
  • เลขท้าย 3 ตัว 019, 349

หวยวันที่ 1 พ.ย. 2565

  • รางวัลที่ 1 คือ 913106
  • เลขท้าย 2 ตัว 70
  • เลขหน้า 3 ตัว 839, 722
  • เลขท้าย 3 ตัว 343, 922

หวยวันที่ 1 พ.ย. 2564

  • รางวัลที่ 1 คือ 045037
  • เลขท้าย 2 ตัว 95
  • เลขหน้า 3 ตัว 458, 247
  • เลขท้าย 3 ตัว 755, 331

หวยวันที่ 1 พ.ย. 2563

  • รางวัลที่ 1 คือ 506404
  • เลขท้าย 2 ตัว 40
  • เลขหน้า 3 ตัว 598, 154
  • เลขท้าย 3 ตัว 245, 062

หวยวันที่ 1 พ.ย. 2562

  • รางวัลที่ 1 คือ 967375
  • เลขท้าย 2 ตัว 79
  • เลขหน้า 3 ตัว 323, 806
  • เลขท้าย 3 ตัว 206, 021

หวยวันที่ 1 พ.ย. 2561

  • รางวัลที่ 1 คือ 149840
  • เลขท้าย 2 ตัว 58
  • เลขหน้า 3 ตัว 384, 576
  • เลขท้าย 3 ตัว 509, 046

หวยวันที่ 1 พ.ย. 2560

  • รางวัลที่ 1 คือ 533726
  • เลขท้าย 2 ตัว 85
  • เลขหน้า 3 ตัว 165, 425
  • เลขท้าย 3 ตัว 485, 036

หวยวันที่ 1 พ.ย. 2559

  • รางวัลที่ 1 คือ 785438
  • เลขท้าย 2 ตัว 86
  • เลขหน้า 3 ตัว 976, 824
  • เลขท้าย 3 ตัว 752, 038

หวยวันที่ 1 พ.ย. 2558

  • รางวัลที่ 1 คือ 361211
  • เลขท้าย 2 ตัว 45
  • เลขหน้า 3 ตัว 106, 757
  • เลขท้าย 3 ตัว 166, 473
