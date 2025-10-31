หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลังไป 10 ปี เผย มีเลขเด่น-เลขดัง เลขไหนเคยออกบ้าง เช็กทุกรางวัลที่นี่
วันที่ 31 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทำการออกรางวัลที่อาคารออกรางวัล ถนนนนทบุรี สนามบินน้ำ โดยสามารถตรวจและเช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัลได้ที่นี่
‘ข่าวสดออนไลน์‘ ทำการรวบรวม สถิติหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย ตรวจผลรางวัล งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน ย้อนหลังไป 10 ปี ระหว่างปี 2558-2567 โดยมีสถิติที่น่าสนใจดังนี้
หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน สถิติหวย ย้อนหลัง 10 ปี
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2567
- รางวัลที่ 1 คือ 536044
- เลขท้าย 2 ตัว 32
- เลขหน้า 3 ตัว 174, 225
- เลขท้าย 3 ตัว 063, 231
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2566
- รางวัลที่ 1 คือ 743951
- เลขท้าย 2 ตัว 63
- เลขหน้า 3 ตัว 913, 335
- เลขท้าย 3 ตัว 019, 349
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2565
- รางวัลที่ 1 คือ 913106
- เลขท้าย 2 ตัว 70
- เลขหน้า 3 ตัว 839, 722
- เลขท้าย 3 ตัว 343, 922
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2564
- รางวัลที่ 1 คือ 045037
- เลขท้าย 2 ตัว 95
- เลขหน้า 3 ตัว 458, 247
- เลขท้าย 3 ตัว 755, 331
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2563
- รางวัลที่ 1 คือ 506404
- เลขท้าย 2 ตัว 40
- เลขหน้า 3 ตัว 598, 154
- เลขท้าย 3 ตัว 245, 062
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2562
- รางวัลที่ 1 คือ 967375
- เลขท้าย 2 ตัว 79
- เลขหน้า 3 ตัว 323, 806
- เลขท้าย 3 ตัว 206, 021
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2561
- รางวัลที่ 1 คือ 149840
- เลขท้าย 2 ตัว 58
- เลขหน้า 3 ตัว 384, 576
- เลขท้าย 3 ตัว 509, 046
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2560
- รางวัลที่ 1 คือ 533726
- เลขท้าย 2 ตัว 85
- เลขหน้า 3 ตัว 165, 425
- เลขท้าย 3 ตัว 485, 036
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2559
- รางวัลที่ 1 คือ 785438
- เลขท้าย 2 ตัว 86
- เลขหน้า 3 ตัว 976, 824
- เลขท้าย 3 ตัว 752, 038
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2558
- รางวัลที่ 1 คือ 361211
- เลขท้าย 2 ตัว 45
- เลขหน้า 3 ตัว 106, 757
- เลขท้าย 3 ตัว 166, 473