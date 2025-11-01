ตรวจผลสลาก N3 หวย N3 หวย 3 ตัว รางวัลพิเศษ รางวัล 2 ตัว ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ใครถูกรางวัลขึ้นเงินอย่างไร เช็กที่นี่ (อยู่ระหว่างออกรางวัล)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดให้มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลสลาก N3 หรือหวย N3 ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ อาคารออกรางวัล สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี โดยสามารถตรวจและเช็กผลสลาก N3 ทุกรางวัลได้ที่
- รางวัล 2 ตัวตรง
- รางวัล 3 ตัวตรง
- รางวัล 3 ตัวสลับหลัก
- รางวัลพิเศษ
ตรวจหวยแบบกรอกตัวเลขคลิกที่นี่
สำหรับการออกรางวัล จะใช้ผลรางวัลอ้างอิงจากผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก โดยรางวัลสามตรงและสามสลับหลัก จะมาจากเลข 3 ตัวท้ายของผลรางวัลที่ 1
รางวัลสองตรงมาจากผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และรางวัลพิเศษจะสุ่มจากผู้ถูกรางวัลสามตรงเท่านั้น โดยจะมีการออกรางวัลพิเศษภายหลังจากการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักเสร็จสิ้นในแต่ละงวด
ผู้ที่ถูกรางวัลจะได้รับการเตือนในแอปพลิเคชันเป๋าตัง และสามารถกดรับเงินรางวัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันที โดยจะต้องมีการชำระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ต่อเงินรางวัล 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท และการรับเงินโดยวิธีการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคาร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม