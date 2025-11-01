รวมหวย เลขมงคลพลาดไม่ได้ เลขสาวสุดอั้นคลอดในห้อง หวยมาแรง พ่อแก่เงินล้าน

รวมหวย เลขมงคลพลาดไม่ได้เผยเลขบังเอิญตรงกัน เลขหลวงปู่ปานออกทุกปี สาวสุดอั้นไปรพ.ไม่ทันคลอดในห้อง หวยมาแรง พ่อแก่เงินล้าน เลขเผาเรือสำเภามังกร หวยคนดัง
งวดใกล้โค้งสุดท้ายของปี ใครจะเป็นเศรษฐี วันที่ 1 พ.ย.2568 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกผลสลากฯวันนี้ บรรยากาศคึกคัก นักเสี่ยงโชค เซียนหวยต่างมองหาเลขโดนใจ โดยเฉพาะเลขมงคลงวดนี้ หลายคนตกใจความบังเอิญเลขวันที่ 24 ต.ค. สมเด็จพระพันปีหลวง ตรงกับ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 ด้วย ขณะที่เลขเด็ดหวยดังในโซเชียลก็แรงมากๆ ข่าวสดออนไลน์ รวบรวมมาดังนี้
-เลขมงคล
12 – 93 – 902 – 812 – 475
24 – 68 – 21 -93 – 39
09 – 29 – 92 – 929
-เลขครบรอบ 112 ปี สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ประสูติ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 สิ้นพระชนม์: 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556
-เลขวันปิยมหาราช
523 – 115 – 05 – 53
-เลขแห่หลวงพ่อปาน งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อปาน ครบรอบ 115 ปี เลขออกทุกปี แห่ทางเรือเวลา 07.09 น. เลขเรือแห่ 779 – 227 – 1680
-เลขส่งองค์เทพเจ้ากิ้วอ้วงฮุกโจ้วกลับสรวงสวรรค์ปิดเทศกาลกินเจของพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พงไล้ซาจับซาอิกเซียวกาะฯ เลขหางประทัด 083 – 79
-เลขเผาเรือสำเภามังกรส่งเทพเจ้าสิ้นสุดกินเจ ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อเอี๊ยกง เลขเด็ดหัวเรือ-ท้ายเรือ 123 – 890
-เลขท้าวเวสสุวรรณทรงราหู ท่านทองล้น ลุ้นเป็นคนที่18ที่ถูกรางวัลที่1 คนดวงเฮงเคยถูกรางวัลใหญ่มาจุดเลขธูป ได้เลข 207
-เลขพ่อแก่เงินล้าน รายการหวยกระแส ลอตเตอรี่พลัส ขอเลขเด็ด ล้วงลูกปิงปอง 3 ลูกไม่มีเลขเลย ตีเลขเด็ด 30 เลขธูป 6-9-1-8
-เลขงานทอดกฐินสาวถูกหวย 5 งวดติด หลังสร้างศาลใหม่-ขอโชคเจ้าแม่ตะเคียนทอง ลุ้นเลขหางประทัดงวดที่6 ได้เลข 25 – 881 ส่วนยอดกฐิน 676,755 บาท
-เลขสาวสุดอั้น กู้ภัยกำลังมารับไปโรงพยาบาลไม่ทัน สาววัย 22 ปี คลอดในห้องนอน บ้านเลขที่ 97 ห้องหมายเลข 3
-เลขขันน้ำมนต์ แม่น้ำหนึ่ง 86 – 89 – 31 – 389 – 089 – 086 – 831 – 386 – 893 – 3186 – 3189
-เลขแบงค์ ศรราม พระเอกลิเกดัง ขอโชคลาภพ่อปู่เพชรคีรีมหามุนีศรีสุทโธนาคราช ล้วงไหได้เลขเด็ด 3-8-7
-เลขรถตู้ป้ายแดง พิมรี่พาย ซื้อเมื่อวันที่ 23 ต.ค.68 มา 1.65 ล้านถวายแด่ พระใบฎีกานนทวัช จรณธมฺโม ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เลขทะเบียน 3084