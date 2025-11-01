รีเฟรชกันมือแทบหักเกือบไม่ทัน มาแล้วเลขที่รอ! เลขเด็ด โปเตโต้ แฟนหวยหากันให้วุ่นงวดนี้กว่าจะเจอ เลขซ่อนอยู่

เลขเด็ด งวด 1 พ.ย.68 ในเพจวง POTATO แอบซุกอยู่ในคอมเมนต์ ขณะโพสต์ถึงงานที่วงจะไปที่ B3 โซน Artist Market ในงาน Monster Music Festival 2025, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันที่ 1 พฤศจิกายน

โดยมีการแปะลิงก์เลขเด็ด พร้อมข้อความว่า “ไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับ” โดยตามลิงก์ไป ปรากฏเลขเด็ดงวดนี้ที่ให้ไว้ ได้แก่ “12, 24, 39 (กดแชร์สะดวกกว่านะครับ) 41, 59, 79 วิ่ง 4 วิ่ง 7”

แฟนๆก็ตามมาคอมเมนต์ถึงเลขเด็ดที่แต่ละคนชอบกัน อาทิ
-39-93 เเจกข้าวกล่องหน้าร้านซื้อตัวเดียวด้วยงวดนี้
-14-41 สาธุ
-12-21 สาธุ
-12-21 ทั้งใจคะ
-ออก 14-41 งดกินข้าวเย็น 3 วันค่ะ
-47-74 จะวิ่ง10โล
-ถ้าออก59 จะนำเงินไปช่วยเหลือคนยากจนอีกหลายๆๆชีวิตค่ะ
-เลขอั้นล้วน เป็นต้น

