หวยออกงวด 2 ม.ค.2569 เปิด 10 เลขเด็ด คนแห่ซื้อ หวยเด็ดเชียงใหม่งวดนี้มีเลขอะไรบ้าง จัดเต็มเลขเด่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เจ้าแม่คำนวณหวยให้อีกเน้น ๆ
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 31 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 2 ม.ค.2569 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีประชาชนออกมาหาซื้อเลขเด็ดตามแผงต่าง ๆ อย่างคึกคัก
โดยพบว่า หวยแต่ละแผงขายดี เลขเด็ดที่ขายเกลี้ยงแผงคือเลขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ราคาหวยใบละ 90-100 บาท หวยชุด 2 ใบ 200 บาท หวยชุด 3 ใบ 400 บาท และ หวยชุด 5 ใบ 650-700 บาท
เปิด เลขเด็ด เชียงใหม่ มีเลขอะไรบ้าง
น.ส.พรรณี แม่ค้าขายหวยย่านถนนเชียงใหม่-ลำพูน อ.สารภี เปิดเผยว่า หวยงวดนี้ขายดี เลขที่เกลี้ยงแผงไปนานแล้วคือ เลขส่งท้ายปีเก่า 2568 ต้อนรับปีใหม่ 2569
- เลขที่คาดการณ์คือ 568, 569, 025, 026, 68, 69, 25, 26
- เลขพระเจ้าตากสิน วันราชาภิเษก 17 เม.ย.2277 สวรรคต 06 เม.ย.2325 พระชนมายุ 48 พรรษา ครองราชย์ 14 ปี 151 วัน
- 258 ปี กรุงธนบุรี 28 ธ.ค.2310
- เลขไทยยึดเนิน 350 สำเร็จ พา 2 ทหารกล้ากลับบ้าน
- เลขทะเบียนรถขนโลง 2 ทหารกล้า โดยเฉพาะจ่าเริง แรงสุด 8552
- สรุปเลขเด็ด คือ ทบ.1868, 8552, 350, 500, 677, 552, 855, 85, 52, 25, 68, 18
- เลขปฏิทินจีน 876, 078, 87, 76, 08
น.ส.พลอยไพรินทร์ เจ้าแม่คำนวณหวยจากโหรดวงดาว ภาคเหนือ เปิดเผยว่า หวยงวดนี้ออกในวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค.2568 ซึ่งหวยงวดนี้ถือว่าเป็นหวยงวดแรกของปี 69 ระวังเลขเบิ้ล
- เลขคู่วันคือ 6, 9
- เลขคู่มิตร 3
- เลขที่คำนวณให้ 3 ตัว ประกอบด้วย 366, 744, 811, 074, 633, 677, 711, 737, 733, 680, 634, 134, 148, 844, 066, 166, 114, 313, 331, 788, 378, 146, 813, 110, 399, 199, 963
- เลข 2 ตัว ประกอบด้วย 36, 96, 93, 33, 66, 99, 67, 71, 70, 87, 80, 01, 34, 30, 40, 64, 84
10 เลขขายดีงวด 2 ม.ค.2568
- 10 เลขที่ขายดีงวด 2 ม.ค.2569 ประกอบด้วย 50, 38, 69, 93, 53, 68, 33, 03, 26, 79
- เลขที่ขายยากในงวดนี้ ประกอบด้วย 60, 02, 07, 80, 66, 37, 01, 76, 44, 41
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