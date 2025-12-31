สถิติหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยออกงวด 2 มกราคม 2569 เปิดโผเลขเด็ดเคยออก ย้อนหลัง 10 ปี มีเลขออกซ้ำด้วย เผย รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว น่าสนใจ

วันที่ 31 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ สถิติหวย การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 ม.ค.2569 ซึ่งการออกรางวัลงวดวันที่ 2 ม.ค. 2569 เลื่อนมาจากงวดวันที่ 30 ธ.ค.2568 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำการออกรางวัล ณ อาคารออกรางวัล สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

ข่าวสดออนไลน์‘ รวบรวมสถิติหวย ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 มกราคม (30 ธ.ค.) ย้อนหลังไป 10 ปี ระหว่างปีพ.ศ. 2558-2567 มีสถิติที่น่าสนใจดังนี้

สถิติหวย

สถิติหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยออกงวด 2 มกราคม 2569 เปิดโผเลขเด็ดเคยออก ย้อนหลัง 10 ปี มีเลขออกซ้ำด้วย

สถิติหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธ.ค.(2 ม.ค.69)

งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2567(2 ม.ค.68)

  • รางวัลที่ 1 : 730209
  • เลขหน้า 3 ตัว : 446, 065
  • เลขท้าย 3 ตัว : 376, 297
  • เลขท้าย 2 ตัว : 51

งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2566

  • รางวัลที่ 1 : 625544
  • เลขหน้า 3 ตัว : 600, 648
  • เลขท้าย 3 ตัว : 456, 882
  • เลขท้าย 2 ตัว : 89

งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2565

  • รางวัลที่ 1 คือ 157196
  • เลขหน้า 3 ตัว 077, 522
  • เลขท้าย 3 ตัว 250, 425
  • เลขท้าย 2 ตัว 58

งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564

  • รางวัลที่ 1 คือ 819068
  • เลขหน้า 3 ตัว 591, 979
  • เลขท้าย 3 ตัว 419, 547
  • เลขท้าย 2 ตัว 36

งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2563

  • รางวัลที่ 1 คือ 803628
  • เลขหน้า 3 ตัว 336, 804
  • เลขท้าย 3 ตัว 321, 924
  • เลขท้าย 2 ตัว 19

งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2562

  • รางวัลที่ 1 คือ 510541
  • เลขหน้า 3 ตัว 116, 382
  • เลขท้าย 3 ตัว 140, 250
  • เลขท้าย 2 ตัว 81

งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2561

  • รางวัลที่ 1 คือ 735867
  • เลขหน้า 3 ตัว 031, 913
  • เลขท้าย 3 ตัว 701, 884
  • เลขท้าย 2 ตัว 02

งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2560

  • รางวัลที่ 1 คือ 911234
  • เลขหน้า 3 ตัว 373, 495
  • เลขท้าย 3 ตัว 504, 953
  • เลขท้าย 2 ตัว 98

งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2559

  • รางวัลที่ 1 คือ 377712
  • เลขหน้า 3 ตัว 304, 890
  • เลขท้าย 3 ตัว 477, 769
  • เลขท้าย 2 ตัว 46

งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2558

  • รางวัลที่ 1 คือ 008217
  • เลขหน้า 3 ตัว 246, 264
  • เลขท้าย 3 ตัว 596, 895
  • เลขท้าย 2 ตัว 02

ทั้งนี้ จาก สถิติหวย ย้อนหลัง 10 ปี ประจำงวดวันที่ 30 ธันวาคม ซึ่งในปี 2569 เลื่อนออกผลรางวัลเป็นวันที่ 2 ม.ค.2569 นั้น พบว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจและเคยออกซ้ำด้วย ซึ่งนักเสี่ยงโชคสามารถนำไปวิเคราะห์ คำนวณ ประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

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