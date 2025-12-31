สถิติหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยออกงวด 2 มกราคม 2569 เปิดโผเลขเด็ดเคยออก ย้อนหลัง 10 ปี มีเลขออกซ้ำด้วย เผย รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว น่าสนใจ
วันที่ 31 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ สถิติหวย การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 ม.ค.2569 ซึ่งการออกรางวัลงวดวันที่ 2 ม.ค. 2569 เลื่อนมาจากงวดวันที่ 30 ธ.ค.2568 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำการออกรางวัล ณ อาคารออกรางวัล สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี
‘ข่าวสดออนไลน์‘ รวบรวมสถิติหวย ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 มกราคม (30 ธ.ค.) ย้อนหลังไป 10 ปี ระหว่างปีพ.ศ. 2558-2567 มีสถิติที่น่าสนใจดังนี้
สถิติหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธ.ค.(2 ม.ค.69)
งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2567(2 ม.ค.68)
- รางวัลที่ 1 : 730209
- เลขหน้า 3 ตัว : 446, 065
- เลขท้าย 3 ตัว : 376, 297
- เลขท้าย 2 ตัว : 51
งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2566
- รางวัลที่ 1 : 625544
- เลขหน้า 3 ตัว : 600, 648
- เลขท้าย 3 ตัว : 456, 882
- เลขท้าย 2 ตัว : 89
งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2565
- รางวัลที่ 1 คือ 157196
- เลขหน้า 3 ตัว 077, 522
- เลขท้าย 3 ตัว 250, 425
- เลขท้าย 2 ตัว 58
งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564
- รางวัลที่ 1 คือ 819068
- เลขหน้า 3 ตัว 591, 979
- เลขท้าย 3 ตัว 419, 547
- เลขท้าย 2 ตัว 36
งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2563
- รางวัลที่ 1 คือ 803628
- เลขหน้า 3 ตัว 336, 804
- เลขท้าย 3 ตัว 321, 924
- เลขท้าย 2 ตัว 19
งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2562
- รางวัลที่ 1 คือ 510541
- เลขหน้า 3 ตัว 116, 382
- เลขท้าย 3 ตัว 140, 250
- เลขท้าย 2 ตัว 81
งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2561
- รางวัลที่ 1 คือ 735867
- เลขหน้า 3 ตัว 031, 913
- เลขท้าย 3 ตัว 701, 884
- เลขท้าย 2 ตัว 02
งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2560
- รางวัลที่ 1 คือ 911234
- เลขหน้า 3 ตัว 373, 495
- เลขท้าย 3 ตัว 504, 953
- เลขท้าย 2 ตัว 98
งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2559
- รางวัลที่ 1 คือ 377712
- เลขหน้า 3 ตัว 304, 890
- เลขท้าย 3 ตัว 477, 769
- เลขท้าย 2 ตัว 46
งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- รางวัลที่ 1 คือ 008217
- เลขหน้า 3 ตัว 246, 264
- เลขท้าย 3 ตัว 596, 895
- เลขท้าย 2 ตัว 02
ทั้งนี้ จาก สถิติหวย ย้อนหลัง 10 ปี ประจำงวดวันที่ 30 ธันวาคม ซึ่งในปี 2569 เลื่อนออกผลรางวัลเป็นวันที่ 2 ม.ค.2569 นั้น พบว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจและเคยออกซ้ำด้วย ซึ่งนักเสี่ยงโชคสามารถนำไปวิเคราะห์ คำนวณ ประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล