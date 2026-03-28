เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 เมษายน 2569 แนวทางงวดนี้ 16/3/69 เลข 2 ตัว 3 ตัว เพื่อใช้ประกอบการเลือกซื้อลอตเตอรี่ก่อนวันออกรางวัล

มาแล้วเลขที่รอสำหรับบรรดาเซียนหวย ที่กำลังหาเลขมาลุ้นรวยในงวด 1 เมษายน 2569 นี้ และที่พลาดไม่ได้คงเป็นเลขดังเลขเด็ดที่สืบหากัน

งวดนี้ แม่น้ำหนึ่ง ภิรดา ปล่อยแนวทางตัวเลขออกมาให้ติดตาม งวดนี้มาเป็นชุดเลข ทั้งเลขเด่น/เลขฟัน เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 4 ตัว เลขกัน เพื่อใช้ประกอบการเลือกซื้อลอตเตอรี่ก่อนวันออกรางวัล

งวดนี้ แม่น้ำหนึ่ง จัดชุดตัวเลขมาให้พิจารณากันแบบเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย

  • เลขเด่น/เลขฟัน : 7 – 9 – 1 – 4
  • เลขกัน : 75
  • เลขท้าย 2 ตัว: 79 – 74 – 71 – 41 – 94 – 19
  • เลขท้าย 3 ตัว: 794 – 714 – 914 – 791
  • เลขท้าย 4 ตัว: 7914

ทีมข่าวสด / 28 มี.ค.2569

 

 

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